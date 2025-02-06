女媧主燈終於「蛇」出來了 搶先直擊民眾「驚」豔反應曝

台灣元宵燈會主燈以人首蛇身的「女媧」為主角，可移動30公尺，是全台惟一會「蛇」出來的主燈。（記者廖耀東攝）

2025/02/06 20:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中台灣元宵燈會即將在8日登場，配合蛇年，主燈以人首蛇身的「女媧」為主角，可移動30公尺，是全台惟一會「蛇」出來的主燈，今晚試燈，不少人剛好到參觀，搶先體驗。女媧主燈被網友笑說「醜出新高度」，現場民眾則大多正面評價，反是不少小朋友不認識「女媧」，直說，「公主好漂亮」。

中台灣元宵燈會8日舉辦到23日共16天，是歷來展期最長的一次，台中市觀旅局說，今年主燈女媧高12公尺、蛇身長20公尺，整個主燈更能往前移動30公尺，女媧還能配合燈光秀舉手、轉身，搭配3名真人舞者一同展演，是全台惟一會「蛇」出來的動態展演式主燈。

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今年主燈開展前「未演先轟動」，不少路人視角網路廣傳，認為「醜出新高度」，今晚試燈首度讓女媧「蛇」出來，搭配燈光、音效及舞蹈秀，3分鐘動態演出讓不少提早到場參觀的民眾先睹為快，不少人說，「沒有外傳的醜」；還有小女生說，主燈像「公主」很漂亮，聽旁人解說是「女媧」，多數幼童直言不認識；雖然還是有幼童說，看到之主燈動起來覺得「恐怖」，但看到後來就覺得好看。

觀旅局長陳美秀指出，美與醜是主觀感受，她覺得今年的主燈絕對能讓人「驚豔」，往年主燈均是一小時展演一次，今年改半小時展演一次，讓大家隨來隨看不用等。而且今年9個燈區的燈組更是前幾年的一倍之多，超過130組燈組點亮中央公園夜空，還有多組互動式體驗燈組，不僅好玩有趣，更有元宵祈福、文化傳承的意義。

去年中台灣元宵燈會吸350萬人次參觀，陳美秀今天喊出有信心能吸引400萬人次參觀，為台中及中台灣帶來90億觀光產值，歡迎大家都來台中賞燈慶元宵。

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