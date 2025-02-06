為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    寒流來襲 武陵賞櫻專車5路線2/8及2/9暫停服務

    2025武陵農場櫻花季2月8日至23日登場，但考量高山道路可能結冰，8日至9日國光客運賞櫻專車5條接駁路線暫停服務，已售出車票可辦理退票。（武陵農場提供）

    2025武陵農場櫻花季2月8日至23日登場，但考量高山道路可能結冰，8日至9日國光客運賞櫻專車5條接駁路線暫停服務，已售出車票可辦理退票。（武陵農場提供）

    2025/02/06 20:13

    〔中央社〕寒流將來襲，交通部公路局今天表示，考量高山道路可能結冰，8日至9日武陵賞櫻專車5路線暫停服務，因已售出2123張預售車票，將由業者辦理退票。

    公路局發布新聞稿，今年武陵農場櫻花季將於8日登場，中央氣象署發布的氣象情資顯示，明天午後寒流南下，影響至10日，高山地區道路可能受影響。

    公路局表示，考量這次寒流將影響台7甲線、台14甲線等山區公路，寒流下雪恐影響道路路面狀況，為保障民眾出遊安全，不排除提前啟動限加掛雪鏈或預警性封閉管制通行措施，屆時甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），將禁止進入管制路段。

    因武陵農場賞櫻專車先前已於1月9日中午12時開賣，公路局統計，到今天國光客運台北及宜蘭端武陵專車預售票（8日至9日）已售出2123張。

    公路局表示，國光客運武陵賞櫻專車5條公共運輸服務接駁路線，包括國光客運台北車站－武陵農場、台北市府轉運站－武陵農場、宜蘭轉運站－武陵農場、羅東轉運站－武陵農場、三星鄉綜合運動場－武陵農場，將於8日至9日期間暫時停止提供載客服務，並辦理預售票退票，詳細情形可參考國光客運官方網站。

    公路局另請8日至9日欲前往武陵農場的遊覽車，行經管制路段時應配合管制通行措施，並隨時注意路況、天氣等相關訊息。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播