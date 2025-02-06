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    公司寮戰備地道荒廢已久 後龍公所盼串聯歷史古蹟旅遊路線

    公司寮戰備地道荒廢已久，後龍鎮公所盼串聯歷史古蹟旅遊路線。（取自謝清輝臉書）

    公司寮戰備地道荒廢已久，後龍鎮公所盼串聯歷史古蹟旅遊路線。（取自謝清輝臉書）

    2025/02/06 19:31

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮內擁有外埔漁港、好望角等知名風景區，而位於好望角附近的公司寮漁港較不為外界所知，公司寮漁港周遭更藏有日治時期碉堡與戰備地道，後龍鎮長謝清輝近期前往勘查，盼串聯出一條新的歷史古蹟旅遊路線。

    後龍鎮公所表示，日治時期日軍在公司寮漁港附近設置碉堡，其中更有制高點，且位置更處於目前的縣級風景區裡，碉堡裡更設置戰備地道，直到日治時期結束後仍使用一段時間，不過後來荒廢。

    由於碉堡與公司寮戰備地道承載了地方的歷史記憶，謝清輝近期前往查勘。他表示，公司寮戰備地道是二戰時期日軍為了抵抗美軍的轟炸而建造的戰備地道及碉堡，過去曾聽鄉親介紹該處寶藏秘境。

    實際走訪後，謝清輝提到，感覺像是「挖到寶」，不但有自然景觀，還深具歷史、文化價值。不過步道沒經過整理，坡陡草長，步行尚有難度，也會有蛇出沒，請民眾先不要輕易前往。

    謝清輝強調，會盡速邀集相關單位大家一起集思廣益，討論該如何重整出這個新的觀光景點，也希望可以將戰備地道結合公司寮漁港、同興老街與國定古蹟鄭崇和墓，串聯出一條新的歷史古蹟旅遊路線，增加後龍鎮觀光旅遊的面向及豐富度。

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