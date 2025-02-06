台南北頭洋飛番文化園區服務中心2/12動土 今年夜祭將改地點

北頭洋綜合服務中心外觀示意圖。（市府提供）

2025/02/06 19:26

〔記者楊金城／台南報導〕台南佳里蕭壠社北頭洋飛番文化園區興建綜合服務中心計畫，終於在去年底完成發包，保留現有北頭洋文物展示館（俗稱五間厝），北頭洋綜合服務中心位置移到公廨前草地，斥資9千多萬元，將在12日舉辦動土，今年夜祭也將改地點。

北頭洋發展協會理事長楊振鑰說，北頭洋綜合服務中心是推動飛番文化園區的最後一塊拼圖，服務中心計畫在前年就核定，去年多次發包流標後，趕在去年底招標，工程費近億元，等中心蓋好，飛番文化園區整整花了10年才算完成。

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南市原住民族委員會指出，為推進原住民族文化教育與社會福利，向中央原民會爭取經費，新建北頭洋聚落綜合服務中心將以西拉雅族的傳統建築風貌為設計藍本，提升台南市原住民族文化的能見度，強化社區經濟發展，並為市民與族人提供更多優質的公共服務與空間。

北頭洋綜合服務中心設計4層樓，設有展示空間、教室、數位應用展示廳及放映室等多功能空間，並透過整合長者照護、學童課後照顧、幼兒族語托育及數位運用機會等服務，將成為一個全方位的文化傳承與發展平台。

市府一開始規劃分5期推動建置全台第一個平埔文化園區「北頭洋飛番文化園區」，打造為保存西拉雅文化的觀光亮點，由佳里區公所完成園區飛沙崙步道、景觀營造、重建望高寮、營造入口意象等工程，之後服務中心的新建計畫延宕3年，再到去年底招標發包。

北頭洋阿立祖夜祭每年在農曆3月28日舉行，是台南5大西拉雅夜祭中最早舉辦的，往年在北頭洋公廨前舉辦的夜祭，因服務中心動工興建，夜祭地點將變更。

北頭洋阿立祖夜祭每年在農曆3月28日舉行，是台南5大西拉雅夜祭中最早舉辦的，今年夜祭地點將改變。（資料照，記者楊金城攝）

台南佳里北頭洋綜合服務中心是推動飛番文化園區的最後一塊拼圖，將在公廨前的草地新建。（記者楊金城攝）

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