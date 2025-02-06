雲林多地飄塑膠味 環保局：彰化線西工廠火災釀空污惡化

彰化線西塑膠工廠3日發生大火，空拍濃煙非常駭人。（資料照，彰化縣消防局提供）

2025/02/06 18:45

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣西螺、莿桐及斗六等地區民眾連續2天都至聞到塑膠味，雲林縣環保局指出，因彰化縣線西塑膠工廠火警及擴散條件不佳影響，造成位處下風區域包括斗六、莿桐、西螺、崙背、二崙、虎尾、林內等地空氣品質惡化，提醒民眾減少外出並緊閉門窗。

根據環境局監測，雲林縣本週連續3天空氣品質不良，斗六、崙背、麥寮、大埤等地AQI都超過100達橘色提醒，污染指標物為PM2.5，主要是受大陸冷高壓影響，東北季風挾帶境外污染物，中南部位處下風處，擴散不易污染物易累積。

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環保局副局長黃富義指出，2月3日彰化線西塑膠工廠發生大火，當天接獲彰化縣通報後即啟動微感器、監測車監控煙流動向，雖火勢控制但因廠內存放大量塑膠原料，動用大型機具開挖及降溫處理殘火，今天仍持續悶燒產生異味。

黃富義說，根據微感器煙流監控，煙塵異味飄往下風的雲林斗六、莿桐、林內、西螺、崙背、二崙及虎尾等地，造成原本空污情況更惡化，環保局啟動空污事件通報與簡訊警示，通知民眾佩戴口罩、減少外出及緊閉門窗。

黃富義表示，除聞到塑膠味，水林有農民反應疑似有落塵，是否與線西工廠火警有關連，還要再進一步查證，提醒民眾空污情況可能還會持續1至2天，民眾要做好自我防護。

雲林縣環保局在臉書發布空污事件通報警示，提醒民眾戴口罩、減少外出。（擷圖自雲林縣環保局臉書）（記者黃淑莉攝）

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