台南官田國小有間竹管厝 變身農村生活展示館

學生創作絲瓜絡裝飾竹管厝。（記者楊金城攝）

2025/02/06 18:55

〔記者楊金城／台南報導〕台南官田國小校內幸福農場有座仿古的竹管厝「築夢坊」，這學期學校利用舊農具及藝術創作，打造成農村生活展示館，傳承農村文化、推動食農教育。

校長陳慶林今天（6日）指出，官田國小長期推動食農教育，在校園中建置多樣性的農事場域「幸福農場」，並在農場的一角仿造早期農村時代的竹管厝，為擴充竹管厝的實用性，改造為社區農村生活館。

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農村生活館除展示早期農具及生活用品，包括牛犁、簑衣、魚籠等，也邀請兆竹園工作坊老師陳月鳳帶領高年級學生一起創作農村環保藝術裝置在生活館展示，營造藝術氛圍。

學生們用葫蘆、絲瓜絡、稻草及草花等農業廢棄物為素材，創作生動可愛的葫蘆雞、小白兔及漂亮的花器裝飾竹管厝，加上展示的古農具，讓築夢坊搖身一變成為農村生活展示館。

對參與農村藝術的創作，學生何冠銓、黃翌涵覺得很有成就感，也認識很多傳統農具及生活用品。

陳慶林說，農村就是一項藝術與文化的傳承，竹管厝打造成社區農村生活展示館，展現培養學生環保教育與藝術文化的成果，未來也會培訓學生成為解說員，為社區、校際參訪交流提供生活館、食農教育的導覽。

學生創作絲瓜絡裝飾竹管厝。（記者楊金城攝）

官田國小農村生活館除展示早期農具及生活用品，包括牛犁、簑衣、魚籠等。（記者楊金城攝）

學生創作葫蘆花器。（記者楊金城攝）

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