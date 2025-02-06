這頓除夕飯好冷！婆婆砸4萬買錶送媳婦 她送娘家還嗆：就是不喜歡

有女網友曬出婆婆過年送她的名錶，但態度問題卻引發網友熱議。（擷取自毒姑九賤婆媳討論區）

2025/02/06 19:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕婆婆花大錢送禮，卻換來媳婦一頓「洗臉」？一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示婆婆過年前買一只價值四萬多元的名牌手錶，讓老公帶回來送她，她不喜歡，直接送給自己的媽媽。除夕回婆家吃飯時，婆婆問起手錶怎麼沒戴，是不是不喜歡？她當面回應，「對，我不喜歡，給我媽了。」婆婆臉色瞬間難看，氣氛瞬間降到冰點。

根據貼文，老公在一旁聽到後急了，勸她別這樣說話，但她無所謂地回應，「反正已經是我的東西，我想怎麼處理就怎麼處理。」之後她還補充，這只手錶雖然價值四萬多元，但婆婆根本不懂她的品味，與其收下不喜歡的東西，不如轉送更需要的人；她更抱怨，如果婆婆真的有心，不如直接給現金，讓她自己挑，省得雙方不開心。然而，婆婆顯然對這番話很受傷，吃飯時臉色難看、態度冷淡，讓她忍不住上網吐槽，「這不是我的錯吧？」

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貼文曝光後，許多網友一面倒狂轟她沒禮貌，「不喜歡也不用這麼嗆吧？」、「沒教養還自以為率直」、「婆婆以後大概連紅包都不想包了」，直言「這麼沒家教還沾沾自喜，真是見世面了」，或搞笑表示，「這種的是要怎麼疼的下去？下次沒有了，婆婆黑化了」，甚至酸說，「這塊錶要是能直接換成現金，原PO大概會感謝到痛哭流涕吧。」

不過也有部分網友認為媳婦只是表達真實想法，並未刻意羞辱婆婆，「都已經送人了，憑什麼還要管她怎麼處理？」、「別人買的又不一定要喜歡，這又不是強制戴手銬」；但大部分人還是認為，婆婆有心準備禮物，媳婦應該表達感謝，而不是當面打臉，坦言，「花錢還被你洗臉，這婆婆太慘了。」

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