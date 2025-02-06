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    5000變5萬元！彰基狂加碼獎金 住院醫師擠破頭搶進

    彰基今舉辦「優秀住院醫師頒獎活動」。（圖彰基提供）

    彰基今舉辦「優秀住院醫師頒獎活動」。（圖彰基提供）

    2025/02/06 18:07

    〔記者張聰秋／彰化報導〕醫學中心彰化基督教醫院招募PGY醫師（不分科住院醫師）走出谷底，過去因「住院醫師荒」無法辦理優秀醫師表揚，如今改革有成，今天頒發「優秀住院醫師獎」，從184名住院醫師中選出24名優秀代表，不僅獲頒獎狀，總院長陳穆寬更宣布，將原本的5000元獎金加碼10倍至5萬元，總計發出120萬元獎勵。

    陳穆寬回顧，2019年以前，彰基新進PGY報到率曾低至36%，人力短缺影響醫療運作。但自他上任推動改革後，彰基已連續五年PGY名額滿招，甚至出現「近300人搶50個名額」的盛況。他強調，「一流的醫學中心才能吸引一流人才！」改革關鍵在於改善住院醫師待遇與培訓制度。

    彰基不僅調薪、完善輪休與身心照護，還提供PGY留任獎金、端午與中秋等節日獎金，確保醫師不只埋頭工作，也能享受生活與專業成長。此外，學術發展亦獲全力支援，包括專科學會年費補助、國內外公費進修假等資源，讓住院醫師無後顧之憂。

    「我們不只是訓練醫師，而是讓他們找到自己的發展方向。」陳穆寬表示，年輕醫師不怕辛苦，怕的是沒有未來，因此彰基要成為聖經中所說的「好土」，讓人才在這裡扎根、茁壯成長。

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