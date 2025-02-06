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    寒流明撲台連冷3天！週末假期低溫下探8度

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/02/06 18:01

    〔記者林志怡／台北報導〕新一波寒流明日撲台，中央氣象署說明，明日各地多雲或有雨，下半天起各地氣溫下降，且下週日清晨低溫普遍落在8至12度左右；下週一白天起寒流減弱，各地氣溫可回升至20度或以上，但下週四受鋒面通過、東北季風增強影響，氣溫將再度下降。

    中央氣象署預報員張竣堯指出，明日桃園以北、東半部地區有局部短暫雨，西半部地區零星短暫雨，其他地區多雲，而下午起將有新一波寒流影響，各地氣溫將明顯下滑，中部以北、宜蘭低溫8至10度左右，南部、花東地區約11至13度，且會從週五一路冷到下週一清晨。

    張竣堯說，週六起降雨區域會稍有縮小，僅基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北山區、恆春半島零星短暫雨，其他地區多雲到晴，而這波寒流帶來的低溫在下週日清晨最明顯，西半部、宜花地區普遍有8至11度低溫，其他地區約11至12度。

    此外，張竣堯提到，下週一清晨各地仍可能有局部10度或以下低溫，白天起氣溫將明顯回升，各地高溫重回20度以上，並一路回暖至下週三白天，北部氣溫約20至22度，中南部東半部地區23至25度，但下週一晚間至下週二清晨受輻射冷卻影響，各地低溫落在12至14度，局部空曠地區仍有10度左右低溫。

    張竣堯指出，下週三台灣北方有一處鋒面生成，並預計於下週四通過台灣，隨後東北季風增強、降雨區域擴大，中部以北、東半部地區局部短暫陣雨，其他地區則轉為多雲的天氣，氣溫將再度轉冷。

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