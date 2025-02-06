台東市太平溪濕地蛇類多 環保局宣傳「蛇來運轉」好基地

台東市太平溪畔的眼鏡蛇。（記者黃明堂攝）

2025/02/06 17:59

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市太平溪濕地綠意盎然，隱藏豐富蛇類，有時現身步道或進入附近民宅，令不少人心驚；不過，今年蛇年，環保局順勢宣傳，提醒民眾遇見蛇時，保持冷靜、放慢腳步，緩緩離開，「蛇來運轉」祈求好運綿延！

台東縣政府表示，多年來持續優化太平溪人工濕地周邊環境，打造民眾優質遊憩的空間，除營造良好生物棲地外，也於太平溪下游建構安全環溪步道，讓民眾在散步之餘，也可以觀賞優質溪流生態景觀及豐富生態系。

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太平溪常見的蛇類有眼鏡蛇、臭青母、南蛇、龜殼花，近年也常有鎖鍊蛇出沒，除了在草叢、步道現身，也會進入河岸附近的民宅。多數民眾看到蛇，腿都軟了，少數人會把握機會觀賞。

環保局指出，濕地具有淨化污水、營造生物棲地的功能性，因此也吸引大量生物到訪、棲息，最難遇見的就是濕地中的蛇類，牠們動作敏捷，通常還沒拿起攝影機就會迅速躲入週邊的草叢中，因此在濕地中能看見蛇類是一件非常幸運的事情，蛇年與蛇偶遇，是「小龍納百福，新歲展鴻圖」。

環保局提醒，人工濕地屬於污水處理設施，不建議民眾進行親水遊憩行為，以減少皮膚不適的情況產生，此外，請遵守「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」的原則，減少對濕地生物的影響，讓濕地成為人與自然和諧共生的美好空間。

台東市太平溪濕地隱藏多元蛇類，環保局提醒民眾謹慎觀賞。（記者黃明堂攝）

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