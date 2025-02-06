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    公務員身分戀愛沒市場？網打臉：職業不是重點 「這條件」是關鍵

    網友發文抱怨，身為公務員，在戀愛市場上總是因為職業不被青睞，示意圖。（情境照）

    網友發文抱怨，身為公務員，在戀愛市場上總是因為職業不被青睞，示意圖。（情境照）

    2025/02/06 22:26

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕職業薪資較高，擇偶條件通常會相對更好。但有網友發文抱怨，身為公務員，在戀愛市場上總是不被青睞，他提醒想考公職的男性要考慮清楚。文章一出，許多人認為長相、談吐等才是關鍵；也有公務員反駁說，原PO是特例。

    網友在Dcard發文說，自己今年30歲，身高181公分，當他用「公務員」的頭銜去認識女生時，總是沒有人願意進一步發展。他反思後發現，高中同學進入科技業後，光是領分紅就超過他的年薪，甚至後段學校畢業進產線的員工薪水也比他高，讓他認為自己身為公務員在戀愛市場中並不受青睞。

    原PO還提到，聯誼場合中，只要有台積電或聯發科的員工在場，女生的注意力就完全不會放在他這位「公務員」身上。他認為，公務員給人穩定但窮困的印象，提醒大家，「如果你是男生，除非你對結婚戀愛完全沒有任何憧憬，不然都不要來考公務員，一眼望到頭的低薪人生，25歲以上的女生沒有人會想跟你繼續發展」。

    許多網友看了，紛紛指出職業不是重點，「你的身高超優勢欸，你有沒有想過原因可能根本不在職業？長相、氣質、談吐，只看收入的女生，大部分人也不要吧」、「人品跟長相佔極大的關係吧」、「長相問題，長得正常的人才不需要去聯誼認識人好嗎」、「長相跟家世才是重點吧」。

    不少人反駁原PO說，「我今年29歲，特考公務員，含加班費、投資還有其他一些哩哩扣扣年收入大概120至130萬那邊，硬體條件比你還差，目前有女友。單位裡面有老婆女友的不在少數」、「公職再廢也贏一堆傳產，一天到晚拿科技金融業比，你知道這些行業只占台灣不到10％的職缺嗎？」、「本人37歲雙北公務員，曾被女公務員暗示、丟球過，我想應該是人的問題」。

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