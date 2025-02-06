中台灣燈會2/8中央公園登場 交管措施一次看

女媧主燈被網友形容「醜出新高度」。（市府提供）

2025/02/06 17:25

〔記者許國楨／台中報導〕中台灣元宵燈會8日起在中央公園登場，主燈女媧卻被網友形容「醜出新高度」，連市長盧秀燕也自嘲「醜水」（台語醜醜的美），由於展區鄰近逢甲夜市，台中市警局今天公布交管措施，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具前往。

中央公園鄰近逢甲夜市商圈，周邊主要道路交通流量大，燈會期間將帶來更大量人潮、車潮，為維護交通秩序，燈會期間（2月8日0時起至2月23日24時止）下列路段將進行交通管制：

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一、 敦化路二段（凱旋路至啟航路）、僑大八街（凱旋路至經貿五路）雙向封閉禁止車輛通行。

二、 啟航路（經貿五路至經貿二路）、啟航二路（啟航路至中科路）、經貿二路（啟航路至中科路）、經貿三路二段（啟航路至中科路）、啟航東路（啟航二路至經貿二路）、凱旋七路（凱旋路往凱旋東街底）、凱旋六街（凱旋路至凱旋東街）、凱旋東街（凱旋七路至凱旋六街）禁止汽車通行及停放，開放機車進入停放。

三、 敦化路二段（啟航路至中科路）、啟航路（經貿二路至敦化路二段）、啟航一路（啟航路至中科路）、啟航東路（經貿二路至啟航一路）禁止車輛通行及停放，僅供接駁車進入。

大眾運輸部分：

一、公車：中央公園周邊有綠4、6、6副、8、25、28、32、54、88、156、157、157延、157繞、354、525、528、529、675及675區間車等19條公車路線，下車後步行即可抵達燈區，交通局並與客運業者協調，燈會期間加開675路區間車，巡迴捷運文華高中站至凱旋敦化路口，賞燈民眾可搭乘捷運轉乘公車至會場，公車班次資訊可至台中公車即時動態資訊或台中公車APP查詢。

二、因應週末六、日賞燈人潮，市府交通局於2月8、9、15、16、22、23日提供「市府線」及「松竹線」2條免費接駁路線，往會場行駛時間為16時30分至21時30分；離開會場行駛時間為17時30分至22時30分，每15至20分鐘一班，坐滿即開車，搭乘捷運、快捷公車及高、台鐵轉乘之民眾均可多加利用。

自行開車民眾：

會場周邊由北至南有中央公園北側停車場（公138）、經貿6、經貿8、中央公園地下停車場、創研26、創研22、創研21、中央公園南側停車場（公51）等停車場供停放；騎車民眾則可停至中央公園北側停車場（公138）、中央公園地下停車場、中央公園南側停車場（公51）等停車場。

另會場東邊啟航路、啟航二路、經貿二路、經貿三路、啟航東路等路段規劃為「臨時機車停車區」，會場周邊停車場即時剩餘車格資訊，可至燈會即時交通網查詢。

中台灣元宵燈會交通管制措施。（市府提供）

中台灣元宵燈會交通管制措施。（市府提供）

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