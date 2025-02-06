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    備註「必有小費」 外送還是等了1小時 內行網友曝「這真相」

    網友發文抱怨，半夜叫外送，明明有備註給小費，車程也不遠，卻不斷被棄單，示意圖。（資料照）

    網友發文抱怨，半夜叫外送，明明有備註給小費，車程也不遠，卻不斷被棄單，示意圖。（資料照）

    2025/02/06 21:54

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕外送員通常會一次接多個訂單，以提高效率。有網友發文抱怨，半夜叫外送，明明有備註給小費，車程也不遠，卻不斷被棄單，等了將近一個小時；他不禁怒罵，「太草莓了」！文章引起網友熱議，有人指出，「外送員取完餐才看得到備註」。

    網友在Dcard發文說，住的地方距離蛋黃區車程約10分鐘，半夜需要顧小孩，肚子很餓，因此叫外送。他透露，明明有標註「必有小費」，但外送員多次取消接單，讓他等了快一小時。他不禁抱怨，「半夜沒車、沒紅綠燈，車程10分鐘之內，還被嫌棄不送。出來賺，還要挑著賺，這也太草莓了」。

    最終，還是有一名外送員接單順利送達，實際送達時間僅花8分鐘。原PO對於前幾名外送員的態度感到不滿，將490元小費給接單外送員當作獎勵。但他決定退掉外送平台的付費會員，因為他對這次的服務感到很失望。

    文章曝光後，許多網友解釋沒人接單的原因，「跟草不草莓沒差吧，大家都是評估外送費與距離不符才棄單啊，總不能說因為不做虧錢的工作就草莓吧」、「外送員是承攬式工作，他當然可以決定自己要不要送你這單」、「接了還要空車騎回市區，來回評估效益很差」、「有些地方真的不是不幫送，是送了有空車回頭的問題，刷單效率的問題」。

    另外，不少網友指出，「寫備註，外送員是看不到的」，「備註取完餐才會看到，接單的當下看不到」、「外送員要接單然後領餐之後才看得到備註，所以寫在備註沒有用，我看過有人是寫在名字這樣外送員才第一時間看得到」、「可以改名字叫小費一百，保證看得到」。

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