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    苗縣大湖、泰安春節人潮逼近全縣人口數 警持續假日疏導至4/1

    農曆春節9天連假，苗栗縣大湖、泰安2鄉共計湧入17萬餘車次、51萬多人次。（苗栗縣警察局提供）

    農曆春節9天連假，苗栗縣大湖、泰安2鄉共計湧入17萬餘車次、51萬多人次。（苗栗縣警察局提供）

    2025/02/06 17:07

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕農曆春節9天連假，苗栗縣大湖、泰安2鄉共計湧入17萬餘車次、51萬多人次，人潮次逼近苗栗縣總人口數，因縣內接續又有（火旁）龍、攻炮城、炸邯鄲等元宵活動且草莓季持續、泡溫泉者也多。苗栗縣警察局表示，4月1日前將持續於假日加強疏導並優化台72線交通號誌，力求交通順暢。

    苗栗警察局向交通部公路局調閱1月25日至2月2日農曆春節9天假期，湧入大湖及泰安地區的人車潮，總計17萬790車次、51萬2370人次。其中以1月31日（年初三）單日湧入2萬5124車次、7萬5372人次為最多。

    警察局交通隊觀察，進入大湖及泰安觀光景點主要道路台72線快速公路，每日中午12點至下午3點為旅客進入尖峰時段，返程尖峰時段則為下午4點至6點，對台72線沿線與客屬大橋交岔路口採行優化號誌並由員警適時延長秒數，增加左轉彎專用車道儲車空間，平均行車速度維持時速70公里以上，有效維持交通順暢。

    雖春節連假結束，但縣內接續又有（火旁）龍、攻炮城、炸邯鄲等元宵活動且草莓季持續、泡溫泉者多，為因應春遊交通，交通隊表示，4月1日前將持續於假日加強疏導並優化台72線交通號誌，力求交通順暢。縣警察局長王森瑒也表示，歡迎全國鄉親前來苗栗縣觀光旅遊。

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