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    東南亞來台旅客排名 菲律賓首度打敗星馬躍居第一

    台北101週邊夜景。（資料照）

    台北101週邊夜景。（資料照）

    2025/02/06 18:14

    〔中央社〕交通部觀光署統計，東南亞來台旅客排名出現變化，去年1至11月，來台旅客最多的是菲律賓逾41萬人次，打敗以往常居冠的馬來西亞或新加坡。

    觀光署統計，2024年1至11月，菲律賓來台旅客41萬5635人次，已躍升為東南亞第一大旅客來源國，其次是馬來西亞38.4萬人次、新加坡37.6萬人次、泰國35.6萬人次、越南34.4萬人次。

    觀光署指出，雖然整年統計還未出來，但12月是菲律賓旅遊旺季，2024年東南亞來台旅客，應該是菲律賓最多，這是菲國首次躍升東南亞來台旅客最大來源國，超越以往常居冠的馬來西亞或新加坡。

    另外，在全球來台旅客排名上，觀光署說，2024年菲律賓會前進到第5，次於日本、港澳、韓國及美國。

    觀光署今天發布新聞稿，號召公協會、旅行社、飯店及主題樂園共21個單位、29名業者，於7至9日，參加菲律賓TTE（PTAA Travel Tour Expo 2025）國際旅展，旅展現場也設置「台灣館」，並安排台灣觀光雙代言人–菲律賓千萬粉絲數女星加比加西亞（Gabbi Garcia）及名模卡里爾拉莫斯（Khalil Ramos）分享台灣魅力。

    觀光署指出，菲國旅展的「台灣館」安排多元活動，包括：阿里山鄒族青年舞團「跳動的山林」原住民舞蹈表演，手作區提供絹印布春聯、紅包袋及彩繪開運獅頭吊飾等互動體驗，讓菲國民眾感受台灣年節氛圍，並首次在現場提供台灣經典美食豆花試吃，藉由美食與文化，提升菲律賓民眾對台灣的嚮往。

    為強化台、菲觀光產業交易平台，觀光署除組團參加菲律賓旅展，也將於10日及11日，在馬尼拉及克拉克經濟特區辦理2場台灣觀光推廣會，預計邀請超過百名菲律賓旅遊業者、航空公司及主流媒體參加，推升來台新熱潮。

    交通部觀光署統計，去年東南亞來台旅客排名出現變化，菲律賓首度打敗馬來西亞和新加坡，躍居第一。（資料照）

    交通部觀光署統計，去年東南亞來台旅客排名出現變化，菲律賓首度打敗馬來西亞和新加坡，躍居第一。（資料照）

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