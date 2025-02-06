天冷溫差大 北市災防辦︰小心大樓外牆磁磚剝落

寒流將來襲，台北市建管處提醒，天冷溫差大易造成大樓外牆磁磚剝落，年前原民大樓才發生外牆剝落意外，提醒民眾加強自主檢查。（資料照）

2025/02/06 16:41

〔記者何玉華／台北報導〕台北市災害防救辦公室今（6）日指出，明（7）日起受寒流影響，台北市區低溫將下探10℃，不過，陽明山區降雪機率不高，但文山、南港等近山區局部平地有出現8℃以下低溫機率，民眾要做好禦寒保暖準備；台北市建築管理工程處也提醒，天冷溫差大易造成大樓外牆磁磚剝落，提醒民眾、社區做好外牆自主檢查，避免造成傷人的公共意外。

災防辦指出，依據中央氣象署預報，這波寒流自7日（週五）至10日（週一）影響最顯著，台北市區低溫下探10℃，文山、南港等近山區局部地區可能出現10℃以下低溫；8日（週六）清晨是氣溫最低時候，且8日上午有短暫雨，整日潮濕寒冷。9日起轉陰時多雲，10日晨低溫約11至12℃。

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各單位因應低溫，衛生局已加強醫療應變體系整備及疾病監控，掌握民眾就診情形；社會局啟動年長、弱勢族群及獨居長者的關懷機制，並開放遊民收容所供遊民避寒；另陽明山區因低溫，路面可能結冰，民眾行經要多加留意。

建管處也提醒，天冷溫差大易造成大樓外牆磁磚因熱脹冷縮效應剝落，年前才發生原民大樓外牆剝落意外事件，提醒民眾加強自主檢查，避免因外牆磁磚掉落造成公共意外。

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