北捷中山站1號出口封2年惹民怨 北捷：改造工程難度高

台北捷運中山站1號出口改造工程施工近2年，遭民眾批評工程過久，通行不便又危險。（記者林承鴻攝）

2025/02/06 16:26

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運中山站1號出口改造工程施工近2年，遭民眾批評工程過久，通行不便又危險。台北捷運公司說明，因需於軌道區上方切除樓板、敲除樓梯及安裝新設電扶梯，整體施工難度較高，預計今年5月底完工，電扶梯將改為雙向上下通行，並美化周邊空間。

記者實際到現場查看，平日下午中山站周邊人潮不少，已可看見新的1號出口雛形，南段部分工程已完工。不過工區大門出口設於人行道中間，人行道也沒有和斑馬線（行穿線）對齊，假日人潮一多，常蔓延到馬路上，產生安全隱憂。

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每週都會去中山商圈的江小姐表示，1號出口周邊有許多餐廳，誠品南西店和新光三越台北南西店1館也在同一側；對面的4號出口則比較多商店、市集，也有一些餐廳，以往2個出口可以達成分流作用，但工程一封就是2年，來往真的很不方便，不理解為何要修這麼久。

北捷表示，本案自2023年2月20日封閉出口，因需先於1號出口內捷運軌道區上方進行切除樓板、敲除樓梯及安裝新設電扶梯等工作，為確保施工期間系統營運不受影響，整體施工難度較高，目前此部分作業均已完成。

出口改造工程目前持續進行中，預計2025年5月底前完工並恢復中山站1號出入口通行，原單向電扶梯將變為上下雙向扶梯，讓年長者進出車站更為方便；配合出口及周邊線型公園改造，將心中山優質休閒活動空間的進一步延伸串連，提供市民更優質的生活環境。

台北捷運中山站4號出口及周邊線形公園於2019年10月改造完成，平日有許多民眾駐足停留。（記者林承鴻攝）

台北捷運中山站1號出口改造工程工區大門設於人行道中間，假日人潮一多，常蔓延到馬路上，產生安全隱憂 。（記者林承鴻攝）

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