國光客運延遲發薪 宜蘭縣36條路線乘客憂恐受影響

國光客運發不出薪水，造成人心浮動！國光在宜蘭營運36條路線，民眾擔心受影響。（資料照）

2025/02/06 16:41

〔記者游明金／宜蘭報導〕國光客運發不出薪水，造成人心浮動！國光在宜蘭營運36條路線，民眾擔心受影響，縣府密切注意發展，經與國光總公司連絡，得知交通部已核發補貼，問題可獲解決。縣府交通處也要求國光，2月11日下週二國中小學與高中開學日，有關學生公車行駛務必作好規劃。

國光客運昨天發出內部公告，表示受政府補貼撥款作業影響，仍有9000多萬元未入帳，1月份薪水無法如期匯入員工帳戶，已積極協調主管機關盡速辦理補助作業，最遲將跟獎金共同在2月20日入帳。

請繼續往下閱讀...

領不到薪水，不只國光客運員工擔心，乘客也十分關切；國光在宜蘭營運36條路線，民眾擔憂會不會有司機員「集體請假」對公司表達不滿，屆時，沒有司機可派車，勢必影響民眾搭乘權益。

縣府交通處今天一直密切注意事件發展，也與國光總公司連絡，今天國光各路線營運都很正常，未受到延後發薪的影響。交通部公路局也提出說明，這次沒有如期發薪主因是國光客運未在農曆年前申請補貼。

國光客運指出，今天已完成核撥補貼將發放員工薪資，這次屬單一事件，非公司營運困難，請民眾安心乘車。

縣府交通處表示，國光在宜蘭有36條營運路線，其中含10條學生公車，如果因為薪水問題停駛，影響層面廣泛，會嚴重影響用路人權益，國光營運路線有很多是偏遠地區路線，宜蘭縣政府與中央針對宜蘭部分，1年約給國光6500萬元虧損補貼。

去年，很多客運公司找不到司機員，許多路線有車無人派不出車輛營運；縣府在去年7月1特別調高宜蘭縣市區公車每車公里的成本，從原本的41.3元，調高至45.8元，也就是說每車公里可多領4.5元補助，車公里數愈長補助愈多。

縣府同時在契約內要求市區客運幫司機加薪，每車公里增1元要加薪2000元，去年每車公里增加4.5元，也就是相對幫司機加薪9000元，希望解決「司機荒」問題。

宜蘭縣國中小學、高中將在2月11日開學，寒暑假停駛的學生公車須配合復駛；縣府已找客運業者、學校進行規劃，務必讓學生公車能順利上路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法