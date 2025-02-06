台美生態學校認證 嘉義縣5校獲獎

新塭國小學生進行淨灘。（新塭國小提供）

2025/02/06 16:36

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣推動環保、生態永續工作，布袋鎮新塭國小長期落實廢棄物分類回收、淨灘及健康生活，去年底獲得台灣與美國合作國際計畫「台美生態學校」夥伴計畫認證銀牌獎及銅牌獎，和睦國小等4校也獲得銅牌獎，今天由縣長翁章梁在校長會議頒獎，鼓勵各校繼續發展環境教育課程。

台美生態學校是由教育部、環境部與美國環保署、美國國家野生動物協會合作建立的國際計畫，學校必須組成生態行動團隊與持續團隊經營；嘉義縣學校推動環境教育，大南國小在永續食物、溪流巡守及生物多樣性課程中，讓學生守護自身成長土地，曾於前年成為嘉義縣第一所取得最高榮譽綠旗認證學校。

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新塭國小校長謝桐偉說，學校師生督促落實廢棄物分類回收，由小尖兵監督各班垃圾處理情形，還舉辦垃圾減重大賽，選出垃圾量少的班級表揚，也促使垃圾源頭減量；學生也利用課間活動時間進行健身操、跳繩、慢跑等健康生活運動，每週還固定量測數值。

和睦國小進行節省能源節電措施、和順國小減少資源垃圾量鼓勵少用一次性產品、中埔國小進行節水維護水資源及民和國中瞭解在地物產柿子推廣永續農業，均獲得銅牌獎。

嘉義縣校長會議今天開幕，翁章梁與教育處長李美華、國高中小校長、候用校長等200多人進行2天會議，涵蓋政策、策略、數位領導、教育現場實務等議程。

新塭國小學生用心處理回收物。（新塭國小提供）

嘉義縣長翁章梁（中）今天頒獎給新塭國小校長謝桐偉（右）。（記者林宜樟攝）

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