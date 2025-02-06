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    再衝一波！彰化月影燈季猜燈謎送正版神秘好禮

    本週六是補班日，彰化月影燈季「歡慶元宵」活動將在八卦山大佛風景區九龍池前廣場登場，當晚現場發送2000個emoji小提燈，讓民眾補班日不憂鬱。（圖縣府提供）

    本週六是補班日，彰化月影燈季「歡慶元宵」活動將在八卦山大佛風景區九龍池前廣場登場，當晚現場發送2000個emoji小提燈，讓民眾補班日不憂鬱。（圖縣府提供）

    2025/02/06 15:27

    〔記者張聰秋／彰化報導〕2025彰化月影燈季自去年12月28日點燈後，將持續至3月2日，並依不同節慶推出相關活動，本週六（8日）晚上將在八卦山大佛風景區九龍池前廣場舉辦「歡慶元宵」猜燈謎活動，提前為下週三（12日）元宵節暖身。

    活動當天將限量發送2000個emoji小提燈，並邀請藝人陳孟賢、白雲及小朋友最喜歡的YOYO家族酪梨姐姐、羚羊哥哥與民眾同樂，增添節慶氣氛，現場除了燈會美景，還有互動表演，適合親子一同參與。

    壓軸登場的是趣味猜燈謎，答對者可獲得正版emoji授權的海灘球、抱枕或後背包等神秘好禮，活動內容豐富，這週六是年節補班日，縣府歡迎民眾下班後，帶著家人一起來八卦山賞燈、猜謎，感受元宵節的熱鬧氛圍。

    縣府城市暨觀光發展處指出，原本每晚6點到9點30分，每30分鐘一場燈光秀演出，最近配合日落時間，演出時間調整為晚上6點30分到9點50分，一樣每30分鐘一場，而本週六傍晚5點20分起限量發送emoji小提燈（笑臉圖）2000個，1人限領1個。

    燈季近尾聲，活動越精彩，壓軸的2月14日情人放閃活動，當晚將發送2000個愛心圖案的emoji小提燈，這是開燈以來最後一次發送小提燈，圖案是emoji愛心笑臉，想收藏活動紀念品，就剩下本週六（8日）和下週五（14日）這兩次的機會了，民眾得把握。

    2025彰化月影燈季燈光佈置如仙境，七彩霓虹，越夜越美麗。（圖縣府提供）

    2025彰化月影燈季燈光佈置如仙境，七彩霓虹，越夜越美麗。（圖縣府提供）

    2025彰化月影季展到3月2日，還沒看過的民眾，不妨找時間跟家人好友一同山上感受浪漫的氛圍。（圖縣府提供）

    2025彰化月影季展到3月2日，還沒看過的民眾，不妨找時間跟家人好友一同山上感受浪漫的氛圍。（圖縣府提供）

    彰化月影燈季歡慶元宵猜燈謎活動，猜中者可獲得正版emoji授權的海灘球、抱枕或後背包等神秘好禮，想把可愛的小物帶回家，記得來現場就對。（圖縣府提供）

    彰化月影燈季歡慶元宵猜燈謎活動，猜中者可獲得正版emoji授權的海灘球、抱枕或後背包等神秘好禮，想把可愛的小物帶回家，記得來現場就對。（圖縣府提供）

    可愛又亮眼的正版emoji授權的抱枕，縣府作為本週六在月影燈季歡慶元宵猜燈謎的好禮之一。（圖縣府提供）

    可愛又亮眼的正版emoji授權的抱枕，縣府作為本週六在月影燈季歡慶元宵猜燈謎的好禮之一。（圖縣府提供）

    想要正版emoji授權的後背包嗎？記得這週六晚上來八卦山大佛風景區參加元宵猜燈謎，答對者就有機會帶回家。（圖縣府提供）

    想要正版emoji授權的後背包嗎？記得這週六晚上來八卦山大佛風景區參加元宵猜燈謎，答對者就有機會帶回家。（圖縣府提供）

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