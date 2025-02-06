民團提檳榔防制專法3主張 草案近5千則意見湧入衛福部

民團呼籲「檳榔健康危害防制法」草案應強化內容。（記者林惠琴攝）

2025/02/06 15:51

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部預告制定檳榔防制專法草案，台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟今（6日）提出內容應全面保護兒少及孕婦；有專章列舉宣導、教育、篩檢及戒除等預防工作；明列經費來源等3大主張。衛福部指出，草案將預告至17日止，截至上週已蒐集近5千則意見，而原定2月10日北上陳情的檳榔業者，經溝通決議暫緩。

衛福部去年12月預告「檳榔健康危害防制法」草案，規範檳榔批發及零售業者須登錄獲核准才能營業，未成年人、孕婦不得嚼檳榔，且教育或活動場所；醫事機構、社福機構及長照機構等場所；圖書館、博物館、美術館及其他文化或社會教育機構所在室內場所；政府機關（構）及公營事業機構所在室內場所；大眾運輸工具、計程車、遊覽車、車站及旅客等候室；其他經各目的事業主管機關公告指定場所及交通工具等6大類場所禁嚼檳榔。

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目前草案訂定未成年人及孕婦不得嚼用檳榔，若供應檳榔給未成年人，或以強迫、引誘或其他方式使未成年人或孕婦嚼用檳榔者，可處1萬元以上、25萬元以下罰鍰，但台灣檳榔防治暨口腔癌防治聯盟工作小組成員莊麗真表示，草案研擬台灣原住民族基於傳統文化、祭儀使用檳榔不在此限，然而對孕婦及兒少的保護，不應有族群或文化等例外。

針對草案內容，台灣檳榔防治暨口腔癌防治聯盟提出3大主張，包含應全面保護兒少及孕婦，不應有豁免條件；應有專章列舉宣導、教育、篩檢及戒除等預防工作；應明列經費來源，確保各項防制工作及產業轉型都有穩定的經費得以推動前進。

國內每年新增超過8000人確診口腔癌、逾3000人喪命，中華民國牙醫師公會全國聯合會副主委李楊鈞表示，使用菸、酒、檳榔的民眾風險最高，罹患口腔癌機率是一般人的123倍，前期病變可透過口腔檢查、口腔癌篩檢發現，然而目前檳榔族有59%仍未做過篩檢，呼籲專法納入定期篩檢機制，以利及早治療。

從事餐飲業的蔡先生，48歲時因為嚼檳榔導致嘴巴打不開，直到56歲牙齦反覆潰瘍才就醫，確診為口腔癌第4期，歷經30個小時手術後撿回一命，但外觀和口腔功能嚴重受損，尤其味覺喪失終結了廚師職涯，身為家中經濟支柱的他一夕倒下，苦嘆連累就學的3個孩子，直言「檳榔奪走了我的健康，也讓無數家庭承受痛苦。制定檳榔危害防制專法真的不能再等了！」

衛福部口腔健康司長張雍敏指出，檳榔專法草案預告至2月17日，截至2月2日已收到近5千則意見，會持續廣納意見與彙整。另外，檳榔業者等曾揚言2月10日上街抗議，經1月底溝通後，對方表示將先暫緩，可進行討論。

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