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    士林貴族幼兒園傳不當管教 老師爆氣推童、扔書包

    台北市士林區某貴族幼兒園傳教師不當管教！一名家長指控教師課堂上情緒失控，將孩子的書包扔出教室，還有推肩膀等動作。（示意圖）

    台北市士林區某貴族幼兒園傳教師不當管教！一名家長指控教師課堂上情緒失控，將孩子的書包扔出教室，還有推肩膀等動作。（示意圖）

    2025/02/06 15:06

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市士林區某貴族幼兒園傳教師不當管教！一名家長指控教師課堂上情緒失控，將孩子的書包扔出教室，還有推肩膀等動作，讓他心痛不已。台北市教育局表示，去年12月接獲教師不當對待通報，第一時間組成調查小組，正積極調查中，如查證屬實且情節嚴重，將依法裁罰行為人最重終身不得擔任教保服務人員，並裁罰行為人及幼兒園負責人最重分別60萬元裁罰。

    據了解，該家長輾轉透過其他家長得知小孩疑似遭不當對待，通報社政單位後取得相關畫面，認為事態嚴重，因而將孩子轉學，並前往派出所報案提告。

    教育局表示，去年12月間接獲該幼兒園教師有不當管教、體罰幼生情事，第一時間組成調查小組啟動調查，並於今年1月17日、2月3日召開兩次調查小組會議，正積極調查中，倘若經查證屬實且情節嚴重，將依法裁罰行為人最重終身不得擔任教保服務人員，並裁罰行為人及幼兒園負責人最重分別60萬元罰鍰。

    教育局強調，幼兒不當對待案件零容忍，將積極依法調查並持續督導各園所正向管教作為，與家長一同全力守護幼生權益。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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