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    公務員在職就領的到 考試院加碼並提前發放獎勵金

    考試院今發布，公務員各項獎勵金及勳績撫卹金發給標準提高到2至2.5倍，且將獎勵金發給時點，調整為核頒獎項後的3個月內，並追溯自今年元旦生效。（圖由考試院提供）

    考試院今發布，公務員各項獎勵金及勳績撫卹金發給標準提高到2至2.5倍，且將獎勵金發給時點，調整為核頒獎項後的3個月內，並追溯自今年元旦生效。（圖由考試院提供）

    2025/02/06 15:31

    〔記者林曉雲／台北報導〕公務員依勳章條例及獎章條例所獲頒的各類勳章、獎章的獎勵金，過往都是在公務人員退休或死亡時才發給，考試院今日會同行政院發布相關要點修正案，將各項獎勵金及勳績撫卹金發給標準提高到2至2.5倍，並且將獎勵金發給時點，調整為核頒獎項後的3個月內，由服務機關發給，讓公務員在職時就領的到實質獎勵，並追溯自今（114）年1月1日生效。

    考試院說明，為了能有效達到即時獎勵及讓獎勵金更具有實質的激勵作用，考試院於去（113）年12月26日召開院會，審議通過「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」修正草案，將獎勵金發給的時點及金額均做調整，因榮譽紀念章相關規定目前已無適用的對象，所以配合將法規名稱修正為「公務人員領有勳章獎章發給獎勵金實施要點」，今日會同行政院修正發布，公務人員自今年1月起就能夠依調整後的標準即時獲發相關的獎勵金，盼強化即時獎勵及激勵公務人員士氣。

    考試院表示，過去依勳章條例及獎章條例所獲頒的各類勳章、獎章的獎勵金，都是在公務人員退休或死亡時才發給，這次將各項獎勵金及勳績撫卹金發給標準提高到2至2.5倍，並且將獎勵金發給時點，調整為核頒獎項後的3個月內，由服務機關（構）發給。

    另外，考試院表示，在要點修正施行前已獲頒勳章、獎章，而目前尚未領取獎勵金者，應於今年底前之過渡期間提出申請，再由服務機關審核後，依修正後的標準發給，希望可以藉由這次修正，能即時激勵公務人員士氣。

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