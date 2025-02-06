為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南市勞局開辦失業者職訓37班次 籲辦訓單位踴躍投入

    南市勞工局今年預計辦理失業者職業訓練37班次，涵蓋美容美髮等6大職類。（記者王涵平攝）

    南市勞工局今年預計辦理失業者職業訓練37班次，涵蓋美容美髮等6大職類。（記者王涵平攝）

    2025/02/06 15:06

    〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局今年預計辦理失業者職業訓練37班次，涵蓋美容美髮等6大職類，2月14日在南門勞工育樂中心辦理招標說明會，勞工局長王鑫基呼籲有辦訓能量的單位踴躍投入。

    勞工局長王鑫基表示，為促進失業者習得一技之長，協助訓後盡速重返職場，勞工局職訓就服中心開辦失業者職業訓練至今已辦理526班次，培育13950人，訓後就業率達8成以上，並連續14年獲勞動部勞動力發展署人才發展品質管理評核（TTQS）金牌肯定。

    今年開辦課程涵蓋美容美髮、餐飲服務、專業服務、專業設計、電腦資訊及電腦繪圖類等6大職類，規劃生成式AI素材與影音製作班、自媒體行銷暨數位應用班、異國料理培訓班、精緻園藝景觀造景應用班、健康吐司低醣甜點班（新住民專班）等。

    勞工局職訓就服中心主任梁偉玲說，除提升學員不同職類的專業技能，為因應現今職場在應用AI、數位科技、永續發展等的需求日益增加，期許承訓單位在未來訓練規畫的重點，融入智慧科技、碳足跡、碳排放、環保材料等相關議題，以增進學員對AI工具、永續觀念的理解與運用。

    勞工局指出，有意參加辦理失業者職業訓練的單位，招標說明會資訊可至政府採購網查詢，亦可查閱失業者職業訓練實施基準、委託辦理職前訓練作業原則等中央規範。

    南市勞工局今年預計辦理失業者職業訓練37班次，涵蓋專業服務等6大職類。（記者王涵平攝）

    南市勞工局今年預計辦理失業者職業訓練37班次，涵蓋專業服務等6大職類。（記者王涵平攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播