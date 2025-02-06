南市勞局開辦失業者職訓37班次 籲辦訓單位踴躍投入

南市勞工局今年預計辦理失業者職業訓練37班次，涵蓋美容美髮等6大職類。（記者王涵平攝）

2025/02/06 15:06

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局今年預計辦理失業者職業訓練37班次，涵蓋美容美髮等6大職類，2月14日在南門勞工育樂中心辦理招標說明會，勞工局長王鑫基呼籲有辦訓能量的單位踴躍投入。

勞工局長王鑫基表示，為促進失業者習得一技之長，協助訓後盡速重返職場，勞工局職訓就服中心開辦失業者職業訓練至今已辦理526班次，培育13950人，訓後就業率達8成以上，並連續14年獲勞動部勞動力發展署人才發展品質管理評核（TTQS）金牌肯定。

請繼續往下閱讀...

今年開辦課程涵蓋美容美髮、餐飲服務、專業服務、專業設計、電腦資訊及電腦繪圖類等6大職類，規劃生成式AI素材與影音製作班、自媒體行銷暨數位應用班、異國料理培訓班、精緻園藝景觀造景應用班、健康吐司低醣甜點班（新住民專班）等。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲說，除提升學員不同職類的專業技能，為因應現今職場在應用AI、數位科技、永續發展等的需求日益增加，期許承訓單位在未來訓練規畫的重點，融入智慧科技、碳足跡、碳排放、環保材料等相關議題，以增進學員對AI工具、永續觀念的理解與運用。

勞工局指出，有意參加辦理失業者職業訓練的單位，招標說明會資訊可至政府採購網查詢，亦可查閱失業者職業訓練實施基準、委託辦理職前訓練作業原則等中央規範。

南市勞工局今年預計辦理失業者職業訓練37班次，涵蓋專業服務等6大職類。（記者王涵平攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法