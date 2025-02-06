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    周春米參拜玉皇宮祈福國泰民安 風調雨順

    屏東縣長周春米（持麥克風者）折求國泰民安。（屏東縣政府提供）

    屏東縣長周春米（持麥克風者）折求國泰民安。（屏東縣政府提供）

    2025/02/06 13:53

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕今天（6日）是大年初九天公生，屏東縣長周春米到玉皇宮參拜，祈求國泰民安風調雨順，現場近萬名信眾前往補財庫、補運，希望新的一年身體健康、平安喜樂。

    今天農曆正月初九是玉皇大帝的誕辰，俗稱「天公生」，屏東玉皇宮於凌晨2點07分舉行「玉皇大天尊祝壽大典」團拜儀式，依循古禮宣讀祝文、獻花、獻財帛等一系列慶典儀式祈安消災，縣長周春米率縣府主管前往參拜。

    周春米表示，感謝屏東玉皇宮陳懿惠主委帶領廟方全體管理委員會、監事及執事人員，將玉皇大天尊的祝壽大典辦理的相當成功，很榮幸可以和信眾們來到玉皇宮，虔誠地用清香向玉皇大天尊祝壽聖誕千秋、萬壽無疆，盼望神威顯赫保佑合境萬民平安，國泰民安風調雨順，新的一年相信大家無論在事業、學業、生活各方面都已做好準備，祝福全體縣民身體健康、蛇來運轉、闔家平安。

    屏東玉皇宮表示，2025年歲次乙巳年農曆正月初九（國曆2月6日）天公生萬壽，玉皇大帝是天上諸神之首，地位尊崇，許多信眾都會在這一天誠心向玉皇大帝祈求好運，初八晚上至初九凌晨參拜人潮最踴躍，所以選在初九凌晨子時2點07分舉行祝壽團拜儀式，祈求民眾平安健康、財源廣進，玉皇宮也在上午發放2萬份萬壽麵，給信眾吃平安、身體健康。

    屏東縣長周春米（前排右2）到玉皇宮參拜。（屏東縣政府提供）

    屏東縣長周春米（前排右2）到玉皇宮參拜。（屏東縣政府提供）

    屏東市玉皇宮是地方著名廟宇及信仰中心，現場燈火通明、人潮絡繹不絕。（屏東縣政府提供）

    屏東市玉皇宮是地方著名廟宇及信仰中心，現場燈火通明、人潮絡繹不絕。（屏東縣政府提供）

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