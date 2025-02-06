盼AI導入環境治理 環境部監資司擬改名「環境科技及資訊司」

為提升AI工具導入環境資訊科技運用，環境部今（6）天表示，「監測及資訊司」將調整為「環境科技及資訊司」，並將成立「人工智慧與資料治理中心」。（記者陳嘉怡攝）

2025/02/06 14:52

〔記者陳嘉怡／台北報導〕為提升AI工具導入環境資訊科技運用，提供環境治理的科學根據，環境部今天（6日）表示，「監測及資訊司」將調整為「環境科技及資訊司」，並將成立「人工智慧與資料治理中心」。目前該項組織與人力調整，正報請行政院核定當中。

監資司長張順欽表示，監測資訊司過去著重在環境監測取得空氣品質、水質等各類資訊，以及空氣品質預報等。現在科技技術發展日新月異，環境資訊也必須強化科技應用，未來監資司將蛻變為「環境科技及資訊司」，目前全台有78個空品監測站，加上其他單位自動監測站，共超過200個，環境資訊需要有更系統化的資訊整理。

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張順欽說明，未來環境科技及資訊司將成立「人工智慧與資料治理中心」，重點工作包括前瞻數位科技發展應用，導入數位孿生及數位工具預測氣候資訊變化；強化跨部會、跨產學研與公私協力合作，深化環境與健康等資料解析；導入人工智慧科技應用，透過AI做初步篩檢監測資料數據、協助環評書件審查；整合環境部核心資訊與提升資訊整合效能，例如開放資料與開放政府、環境部資訊與資安系統總體檢，以及數位轉型新科技導入與技術支援。

張順欽表示，「環境科技及資訊司」從現在底下4個科增加至7個科，在環境部總人力員額不變之下，會調度環境部下各單位的資訊人力來服務，讓環境部各單位的環境資訊管理橫向溝通更加順暢。目前組織與人力調整，正報請行政院核定當中。

環境部長彭啓明表示，監資司過去一邊預報一邊整理資訊，業務相當繁雜，未來運用新科技進行資料治理相當重要，希望能大幅增加資訊處理的量能，才會有「環境科技及資訊司」的出現，讓空污來源、污染排放等重要數據，都能用科學數據清楚向大眾溝通。

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