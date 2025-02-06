尖山顯濟殿「東山再起之金玄武靈龜」開光點睛 揭西乞龜活動序幕

澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁，為尖山顯濟殿「東山再起之金玄武靈龜」開光點睛。（記者劉禹慶攝）

2025/02/06 13:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕隨著元宵節腳步接近，今年澎湖縣湖西鄉尖山顯濟殿持續推出金磚龜，今（6）日舉行開光點睛儀式，率先揭開澎湖西乞龜活動序幕，同時顯濟殿販售摸彩券讓信眾試手氣，特別提供休旅車、2兩重、1兩重的金磚，機車以及蘋果手機等豐富獎品，共有895個獎項，掀起搶購潮，看誰是神明保佑的幸運兒。

顯濟殿今年元宵大手筆推出「元宵乞龜博金磚文化季」摸彩活動，廟前廣場同樣延續去年堆疊1隻「東山再起之金玄武靈龜」提供信眾擲筊求乞的噱頭，今（6）日舉行「東山再起之金玄武靈龜-開光啟靈」植福祈安科儀。由澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、湖西鄉長陳振中、縣議員吳政杰、許育愷、許國政、尖山顯濟殿管理委員會主任委員洪文龍等人共同主持，將金磚疊在龜體上，並進行開光點睛儀式，正式揭開澎湖西乞龜系列活動的序幕。

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除了平安米金磚龍龜外，顯濟殿還在廟外設立各式攤位，提供民眾免費擲筊，包括聖帝區：鼓勵莘莘學子們的獎學金以及文具用品區、元帥區：多樣豐富送禮自用兩相宜精美小禮用品區、福虎區：澎湖在地傳統肪片龜、眾多種類龜形造型麵包糕點區，以及有30攤美食特色小吃及好玩親子攤位，內部也有鐘聲若響、擲筊獲平安金磚等活動，同時顯濟殿也是湖西鄉元宵龍頭，與龍門安良廟連成觀光動線。

尖山顯濟殿「東山再起之金玄武靈龜」，由2688斤金磚米堆砌而成。（記者劉禹慶攝）

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