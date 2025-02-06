新北40年舊社區狂下磁磚雨 老屋拉皮獲485萬元補助

新北市中和區1處屋齡40年的老舊社區，因外牆磁磚嚴重剝落，獲得整建維護補助經費約485萬元。（都更處提供）

2025/02/06 13:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市中和區1處40年屋齡的社區，因外牆磁磚嚴重剝落，影響公共安全，住戶經整合達成共識，決定實施老屋拉皮，並申請市府整建維護方案，獲得約485萬元補助，目前正在施工，完工後除了強化居住安全，也提升建築物美觀。

新北市政府都市更新處處長林炳勲表示，新北市屋齡30年以上住宅約87萬戶，占全市50%，然而「屋齡僅是一個參考指標」，老舊不一定與危險畫上等號，關鍵在於建物的維護狀況，以及是否定期進行檢修，許多老舊建物經過專業維護與修繕，依然能夠保持良好的結構穩定性。

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「定期檢查和維護是確保建物安全的關鍵」。林炳勲強調，所有權人享有建築物使用、受益等權益，也要負擔檢查及維護的義務，老舊房屋及時更換老化的建材或補強結構，能有效延長使用壽命。

林炳勲表示，重建不是都市更新的唯一解方，市府已將整建維護納入多元都更範疇，透過「整建維護」方案的立面修繕、耐震補強、弱層補強與增設電梯等項目，可延長建築物壽命、提升使用機能。

此外，市府提供輔導諮詢服務與經費補助，並向中央爭取從法令面建立整建維護機制，近來中央開始正視老舊建築物延壽議題，邀集縣市政府與專業單位共同研議，促進建築物機能改善。

舉例而言，中和區一處屋齡約40年的6層樓社區，外牆磁磚嚴重剝落，經市府工務局房屋健檢勘查，確認建築物結構未達需要立即重建的程度，居民積極整合，規劃立面修繕方案，並採用外牆塗料取代重貼磁磚，除具經濟效益，也避免未來磁磚再掉落，此案獲得市府約485萬元補助，減輕住戶負擔。

新北市中和區一處老舊社區進行建築物立面修繕，提升居住安全與美觀。圖為完工模擬圖。（都更處提供）

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