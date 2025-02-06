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    高雄澄清湖高爾夫球場建物未完成安檢 市府斷水斷電

    澄清湖高爾夫球場建物，遲未完成耐震能力評估及改善，遭斷水斷電。（高雄市工務局提供）

    澄清湖高爾夫球場建物，遲未完成耐震能力評估及改善，遭斷水斷電。（高雄市工務局提供）

    2025/02/06 14:42

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄高爾夫俱樂部（澄清湖高爾夫球場）60公頃土地，租約前年6月底到期後，遭球場違法占用，仍持續營業；由於遲未完成建築物耐震能力評估及改善，有公安疑慮，工務局昨（5）日會同台電、自來水公司人員，依法執行斷水斷電，後續將打造為大公園，開放民眾使用。

    澄清湖高爾夫球場前年6月租約到期，遭球場違法占用，高市府指球場違規使用農藥，觸犯飲用水管理條例、水土保持法，去年宣布收回球場，轉為公園用途，未來將結合雙湖公園、澄清湖風景區，打造兼具遊憩、景觀及生態永續的384公頃大公園，開放市民使用。

    高雄市工務局去年稽查發現，澄清湖高爾夫球場位於鳥松區球場路270號建物，被當作球場設施，提供公眾使用，依建築法需辦理建物公共安全檢查申報，但該建築物有公安疑慮，且未完成建築物耐震能力評估及改善。

    工務局於去年10月、12月通知球場改善，並依建築法第91條第1項規定，處以6至30萬元罰鍰，令其停止使用。由於球場遲未依法完成安檢申報，且開放民眾持續使用，工務局昨天會同台電、自來水公司人員，依法執行斷水斷電。

    高雄市公園處表示，市府已啟動球場轉型大公園規劃，除保留歷史紋理，也將串聯球場現址及雙湖公園、澄清湖風景區，打造兼具遊憩、景觀及生態永續的開放空間，並在球場地勢較低處，開闢更多滯洪空間，預計滯洪量達53萬公噸，有效提升鳥松、鳳山、三民等易淹水地區的防災能力。

    公園處強調，384公頃大公園完成後，球場既有茂密樹林區，將打造為生物棲息不受打擾的生態島。

    高市府查出澄清湖高爾夫球場使用農藥除草。（工務局提供）

    高市府查出澄清湖高爾夫球場使用農藥除草。（工務局提供）

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