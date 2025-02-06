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    全台最「慢」！彰化縣這條路200公尺有18個「慢」字

    彰化縣伸港鄉中華路市區路段，短短200公尺有18個慢字。（賴清美提供）

    彰化縣伸港鄉中華路市區路段，短短200公尺有18個慢字。（賴清美提供）

    2025/02/06 14:30

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕一定要慢！彰化縣伸港鄉中華路市區路段重新鋪上柏油，短短200公尺就有18個「慢」字，讓縣議員賴清美都說，這也實在太密集，只能感謝相關單位提醒用路人要「慢慢行駛」；伸港鄉公所強調，這是「復舊」，原本柏油路也至少有14個「慢」字！

    賴清美說，她今天一早跑攤，行經中華路的市區路段，也就是在中興路與中山東路之間，短短200公尺就有18個「慢」字，讓她都覺得不可思議，因為除了「慢」字很多以外，還加上配合岔路所畫的T字標線，這也實在太密集了。

    伸港鄉公所建設課長廖健宇表示，這段市區的中華路因為重鋪柏油，所有標線也重新劃設，因為道路狹窄，大約只有6米寬，加上岔路的巷弄多，無法設立號誌，加上巷口易有視線遮蔽，為提醒用路人注意，只能在每處巷口劃設T字標線，再搭配「慢」字，讓人車都能夠減速慢行。

    廖健宇指出，這次重鋪的中華路市區段，重新劃設18個「慢」字，這都是恢復舊有路面，因為，原有路面也至少有14個「慢」字，有的則是經過人車磨損而淡化。因此，重新劃設只是「復舊」，希望能讓用路人提高警覺。

    不過，也有民眾表示，原本市區道路，如果沒有劃設車道線、行車分向線或是分向限制線，時速不得超過30公里，短短200公尺就有18個「慢」，只能說是苦口婆心，但用路人如果不願意遵守，照樣可能「視而不見」，寫太多的「慢」字也效果有限。

    彰化縣伸港鄉中華路市區路段，短短200公尺有18個慢字。（賴清美提供）

    彰化縣伸港鄉中華路市區路段，短短200公尺有18個慢字。（賴清美提供）

    彰化縣伸港鄉中華路市區路段，短短200公尺有18個慢字。（賴清美提供）

    彰化縣伸港鄉中華路市區路段，短短200公尺有18個慢字。（賴清美提供）

    彰化縣伸港鄉中華路市區路段，短短200公尺有18個慢字。（賴清美提供）

    彰化縣伸港鄉中華路市區路段，短短200公尺有18個慢字。（賴清美提供）

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