南台南家扶頒650萬助學金 助600學子安心上學

南台南家扶中心舉辦春季獎助學金暨金學獎頒發典禮，這次共籌募650萬元助學金，幫助600名學子安心就學。（記者蔡文居攝）

2025/02/06 13:28

〔記者蔡文居／台南報導〕南台南家扶中心今天在南市中西區南美里活動中心舉辦2025年春季獎助學金暨金學獎頒發典禮，這次共籌募650萬元助學金，幫助南市600名家扶學子可以安心就學，翻轉自己人生。

南台南家扶中心此次辦理金學獎頒發典禮，其中金學獎是指家扶學子不畏家庭困境，在求學的路上秉持著積極、上進、努力的精神態度，爭取自己的夢想目標，讓家扶備感榮耀。

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這次接受表揚的大四同學阿信，母親患身心疾病而無法工作，父親因年邁健康狀況不佳，體力無法支撐勞動工作，阿信在大學階段以半工半讀方式就讀科大進修部，為了增加收入平時身兼二職。他在學期間，努力於課業學習，白天和假日排滿工作積極賺取生活費用，支撐著家庭經濟。

南家扶表示，阿信將在今年6月完成大學學業，未來他期許自己投入工作協助改善家中經濟。他面對生活的挑戰困境，以突破自我、承擔責任的正面態度，讓家扶深感榮耀而獲頒金學獎。

南家扶扶幼委員會主委康登春表示，助學希望工程是個細水長流的工作，深深感謝協助籌募此次650萬元助學金的公司行號、團體及個人的愛心匯集，讓家扶中心順利推展助學。

南家扶說，特別感謝開基玉皇宮、亨叡公司、南市成功國際同濟會、興固實業有限公司、明德救急基金會、欽揚科技公司、源亨開發、明震機電、台灣行家建設公司等愛心企業、團體及個人的捐贈。

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