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    首頁　>　生活

    種茶一甲子獲獎無數 蘆竹茶農陳振慶獲表揚

    桃園市長張善政（右5）頒獎表揚蘆竹茶農陳振慶（右4）。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（右5）頒獎表揚蘆竹茶農陳振慶（右4）。（記者周敏鴻攝）

    2025/02/06 13:33

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕曾獲選2004年神農獎、2018年產銷履歷達人的蘆竹茶農陳振慶，自產自銷烏龍茶、東方美人茶等，去年再贏得第4屆台灣產銷履歷茶分類分級TAGs評鑑活動優選，上午出席蘆竹區慶祝農民節大會，代表茶農接受桃園市長張善政表揚。

    陳振慶說，75歲的他已有60年種茶經驗，如今他在蘆竹區坑子地區擁有3甲地，每年採收6次、約可採收6000台斤茶葉；早年的茶葉以外銷為主，不須精湛製茶技術，茶葉收成後運往日本即可，1980年代後外銷茶葉數量下滑，他為了自產自銷，也著重加強自身的烘焙等製茶技術，積極發展在地茶葉品種與品牌。

    目前陳振慶與蘆竹區農會合作行銷「蘆峰烏龍茶」，他說，政府補助他裝設智慧農業感測系統，可以自動灑水、監測天氣，省下將近3成的人力與成本，引進科技讓種茶技術進步，對於茶農而言是很大的福音，能減少很多處理瑣事的時間與力氣，讓種茶變得較以往輕鬆。

    桃園市政府農業局指出，智慧農業感監測系統可有效協助農民解決人力問題、隨時監測農田狀況、掌握最新消息，中央與地方政府針對種植蔬菜、花卉、茶業、綠竹筍、水蜜桃、韭菜、草莓等產業開放申請，最高補助金額可高達100萬元。

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