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    大S猝逝「父母要他別去日本」他苦惱求建議引網熱議

    一名網友分享，他已經安排3月赴日旅遊，孰料突然接獲父母致電希望取消行程，感到困惑之下上網尋求網友建議，PO文曝光引發許多網友討論。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

    一名網友分享，他已經安排3月赴日旅遊，孰料突然接獲父母致電希望取消行程，感到困惑之下上網尋求網友建議，PO文曝光引發許多網友討論。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

    2025/02/06 14:22

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕知名女藝人「大S」徐熙媛不幸因流感併發肺炎病逝，引發部分民眾驚慌搶打疫苗。一名網友分享，他已經安排3月赴日旅遊，孰料突然接獲父母致電希望取消行程，感到困惑之下上網尋求網友建議，PO文曝光後引起許多網友討論與留言。

    這名網友昨於「批踢踢實業坊（PTT）」發文，內容提及早已排定下月要前往日本福岡旅遊度假，卻突然接獲父母致電指出「希望取消這趟行程」，因為長達近10年沒有出國，加上行程等皆已訂購完成，苦惱之下詢問鄉民「該取消嗎？還是照去？」

    PO文曝光後許多網友紛紛留言表達不同想法，有人說「本來流感每年就會死一些人，不用恐慌」、「在台灣流感也是有機會死的」、「做好該做的就好，不用怕」，也有網友理性建議「下個月初的話，現在打疫苗還來得及，自費打一打吧」、「打疫苗，口罩戴好勤洗手，保險買一買，應該沒那麼可怕吧？」、「旅平險記得買有含法定傳染病的 台灣只有四家」。

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