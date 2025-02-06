動漫節大年初九開幕 百家廠商800攤估搶48萬人潮

華研音樂國際旗下的未來少女團「babyMINT」攜手台北國際動漫節形象大使「漫寶」在舞台精彩唱跳開演。（記者吳柏軒攝）

2025/02/06 12:55

〔記者吳柏軒／台北報導〕新春最High動漫盛會大年初九開幕！第13屆台北國際動漫節趁寒假齊聚百家廠商共800攤位摩拳擦掌，除了凝聚ACG界動漫、遊戲、玩具等要素，也找來真人與3D虛擬偶像登台展演，也有日本知名動漫聲優來台與粉絲相見歡，現場亦擺出獨家限量首賣商品等，5天展期估吸48萬人潮，創2.5億元商機。

中華動漫出版同業協進會理事長蘇偉銓統計，今年動漫節共超過100家廠商約800個攤位共襄盛舉，預估今日起到10日的5天參觀人潮可達48萬人次，創造約2.5億元商機，並有超過50家廠商響應文化幣，可讓13到22歲接觸到優質文創作品，替動漫注入活力。

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動漫節5天匯聚33場活動，包含國內7位名師、13名聲優、30組偶像團體與粉絲相見歡，其中就有近期霸權動畫《膽大黨》小桃的聲優「若山詩音」來台辦簽名見面會；以及再度動畫化的《亂馬1/2》天道茜的聲優「日高法子」帶來懷舊戀愛喜劇醍醐味；《金肉人完美超人始祖篇》米特的聲優「上坂堇」也將帶來近距離魅力。韓國人氣《拂曉、雲朵、江水》漫畫家Ma Jeung ji也舉辦台灣首場簽名會。

國內創作者也在動漫節共襄盛舉，包含《極深空計畫》作者「月亮熊、吐維」與繪師「白靈子」、《燄凰~凝秦遺夢~》漫畫家吳柔萱、《貓妖傳》漫畫家艾莉柚等也舉辦簽名會。

開幕式更找來華研音樂國際旗下的未來少女團「babyMINT」攜手動漫節形象大使「漫寶」在舞台精彩唱跳開演，該團出道１年多便以神曲創下破億點擊率，這次則初登動漫節舞台。

另廣受好評的Vtuber專區再度登場，有Limnos、比鄰星域X無序樂章、花遊等知名台V企業以二次元偶像吸引大批死忠粉絲。

ICHIABAN JAPAN日本館仍每年前來設攤，提供19組近60名地下偶像團體、聲優歌手、Youtuber等輪番登台表演，帶來跨國風情。

還有中華漫協主辦「原創IP風雲榜」展出3屆優秀台灣作品，包含漫畫《閻鐵花》、《食屍鬼》及《海倫娜與大野狼先生》，小說《有五個姐姐的我就注定要單身了啊》、《縫隙》及《生前調查報告》等，展現台灣IP豐富與創造力。

第13屆台北國際動漫節在大年初九開幕，首日滿滿的參觀人潮湧入南港展覽館。（記者吳柏軒攝）

第13屆台北國際動漫節熱鬧登場，匯聚ACG各種元素，粉絲為了心儀的作品大排長龍。（記者吳柏軒攝）

ICHIABAN JAPAN日本館在台北國際動漫節架設舞台，找來日本地下偶像團體登台演出。（記者吳柏軒攝）

第13屆台北國際動漫節熱鬧登場，業者現場擺放作品《轉生成貓咪的大叔》超大型玩偶供粉絲合照。（記者吳柏軒攝）

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