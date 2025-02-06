中台灣元宵燈會週六中央公園登場 周邊交管並有免費接駁車

中台灣燈會週六登場，市府提出疏運計畫。（市府提供）

2025/02/06 13:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中台灣元宵燈會本週六（8日）在台中水湳中央公園開幕，交通局提出疏運計畫，燈會期間西屯區敦化路二段、僑大八街等路段實施交通管制，建議用路人提早改道，會場周邊規劃11處停車場，並提供「中台灣燈會即時交通網」；只需掃QR-code或進入網站，即可查詢剩餘車格，還能導航至停車場，方便賞燈。

今年中台灣元宵燈會將於2月8日至2月23日登場，交通局因應停車需求，在燈會周邊釋出11處燈會專用停車場，提供4698席汽車位及5258席機車位，北側包括經貿6、經貿8、中央公園北側停車場，南側則有創研22、26、21與逢甲大學凱旋停車場，以及中央公園地下、南側停車場，此外，為貼心考量機車族，會場附近另設2處臨時機車停車區，步行即可輕鬆抵達現場，賞燈更便利。

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交通局長葉昭甫表示，請民眾至水湳中央公園賞燈前，善用市府建置的「中台灣燈會即時交通網」服務，出發前可事先到該交通網查詢剩餘車格，若已無剩餘停車格，建議勿再開車前往，改搭大眾運輸更方便，會場周邊有6（含副）、8、25、28、32、54、88、525路、675區及綠4等19條公車路線行經，台中市民搭乘公車可享有雙十公車優惠，出門時記得帶上電子票證。

此外，假日還有市府線及松竹線2條免費接駁車可以搭，往會場首班車自下午4時30分至晚間9時30分；離開會場時間自下午5時30分至晚間10時30分，約15分鐘一班車，坐滿即開車，歡迎多加利用。

因應燈會湧入的人流車潮與接駁車行經動線，交通局為提供民眾良好賞燈品質，在敦化路二段（凱旋路至中科路）、啟航路（經貿二路至敦化路二段）、經貿二路（啟航路至中科路）、啟航一路（啟航路至中科路）、啟航東路（啟航一路至經貿二路）及僑大八街（經貿五路至凱旋路）進行道路管制，禁止一般車輛通行。

此外，在凱旋七街及凱旋六街（凱旋路往凱旋東街底）、啟航路（經貿五路至經貿二路）、啟航二路、啟航東路（啟航二路至經貿二路）、經貿三路二段（啟航路至中科路）及經貿二路（啟航路至中科路）則管制作為臨時機車停車區，時間自2月8日0時起至2月23日24時止。

中台灣燈會本週六登場，市府提出疏運計畫。（市府提供）

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