開春驚喜！竹市金城湖喜迎稀客「反嘴鴴」

開春驚喜！新竹市金城湖近期喜迎稀客「反嘴鴴」，邀愛鳥人士週末到金城湖濕地一覽其美姿。（新竹市野鳥學會提供）

2025/02/06 12:55

〔記者洪美秀／新竹報導〕蛇年開春，新竹市金城湖就迎來稀客「反嘴鴴」！新竹市野鳥學會表示，反嘴鴴 （Pied Avocet） 的名字來自義大利文avosetta （優雅的鳥），可見其優雅與美麗，無論是飛行或是在水邊停棲，都能瞬間抓住賞鳥人的眼光，令人過目難忘，近期也現蹤在竹市金城湖畔，邀請愛鳥人士週末來趟金城湖，一窺濕地上最美的反嘴鴴身影。

野鳥學會指出，反嘴鴴的羽色呈現鮮明的黑白對比，有修長的藍灰色腿和細長、向上彎曲的嘴喙，長腿讓牠們能輕鬆涉水，而上翹的嘴喙則是專為特殊的覓食方式而設計。反嘴鴴在覓食時會排成一列，一邊慢慢移動一邊左右擺動嘴喙，藉由擾動水裡的甲殼類、小魚及昆蟲幼蟲來捕捉食物。

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而反嘴鴴和新竹人相當熟悉的「漂亮寶貝」高蹺鴴同屬長腳鷸科的鳥類，共同特徵是高挑的長腳和細長的嘴喙、頭部相對小、以及生活在水域，這一科的鳥類全世界僅有9種，分布在歐洲、美洲、亞洲的河口及濕地，屬於遷徙性鳥類，在溫暖的地區度冬，春天返回繁殖地。

其中高蹺鴴就是從冬候鳥漸漸習慣台灣的環境而決定留下來定居、繁殖的鳥種。近幾年，反嘴鴴來台灣度冬的數量有增加的趨勢，過去以南部曾文溪入海口較常發現大群反嘴鴴聚集，今年難得在金城湖也有10多隻成群休息，民眾要認識這種遠來的優雅鳥種要把握機會。

新竹市野鳥學會理事長陳慎哲表示，隨著春天的腳步接近，來台度冬的候鳥也紛紛準備返回北方的繁殖地，進行延續物種的鳥生大事。而準備求偶、繁殖的第一步，就是換上鮮豔的繁殖羽，以便吸引異性的眼光，因此北返前的候鳥更有機會呈現繽紛多彩的羽色。新竹鳥會週六（8日）上午的金城湖例行賞鳥活動，將由鳥會資深鳥友帶領民眾觀察換裝中的冬候鳥，活動時間自上午8點至11點，歡迎新竹縣市民眾自由參加。

開春驚喜！新竹市金城湖近期喜迎稀客「反嘴鴴」，邀愛鳥人士週末到金城湖濕地一覽其美姿。（新竹市野鳥學會提供）

開春驚喜！新竹市金城湖近期喜迎稀客「反嘴鴴」，邀愛鳥人士週末到金城湖濕地一覽其美姿。（新竹市野鳥學會提供）

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