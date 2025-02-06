員工元月薪水沒入帳 國光客運：補貼今已核撥會盡快發薪

國光客運一月份員工薪資5日未如期發放，今天稱政府補貼已核撥，會盡快發薪；圖為國光客運武陵農場櫻花季賞櫻專車。（圖由武陵農場提供）

2025/02/06 12:34

〔記者吳亮儀／台北報導〕國光客運昨天（5日）內部公告，因政府9千萬元補貼款未撥款入帳，導致一月份員工薪資無法如期發放；國光客運今天（5日）說明四大困難因素，包括客群流失、撥款未收到、核定補貼和營運成本落差大、以及年節前後資金需求更大等問題，稱今天已完成核撥補貼，將盡快發放薪資。

國光客運表示，受到疫情影響民眾出行習慣改變，私人載具大量成長，2019年全台自用小客車約685餘萬輛，但短短4年過後，自用小客車總數飆升至733餘萬輛，導致國道高速公路假日堵車越來越嚴重。國道客運相對台鐵及高鐵，在車程時間沒有優勢，國道客運路線客群逐漸流失，經營環境越來越困難。

請繼續往下閱讀...

其次，春節連續假期政府為刺激搭乘，實施國道客運6折優惠，反造成現金收入少4成，而補助尚未先預撥，後續申請程序繁瑣，對各項補貼常需3到6個月，造成業者須先期墊支龐大購車、購油、薪資、場站租金等成本負擔。公路局雖已同意預撥，但業者仍未收到，希望政府能簡化作業留程緊速撥款以協助業者避免資金調度問題發生。

第三，國道高速路段運價雖在去年5月1日核定調整，但因受限預算採核定補貼三分之二方案與業者實際營運成本落差甚大，無法如實反映成本。

第四，因逢年節前後休假期間長資金需求更甚以往，又逢政府補貼未如期核撥，屬單一事件，非公司營運產生困難，請民眾安心乘車，逢武陵花季疏運來臨，歡迎民眾多加搭乘欣賞武陵農場美景。

國光客運表示，感謝台北區監理所協助補貼審核，今天已完成核撥補貼將發放員工薪資，造成社會動盪深感抱歉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法