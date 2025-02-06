淡水學生人數持續增加 淡水國中將於淡海新市鎮增設新校區

新北市長侯友宜今（6）日宣布淡水國中將於新市鎮文中九增設新校區。圖為預定地現況。（新北市教育局提供）

2025/02/06 13:13

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市淡水區鄰近台北市，許多重大公眾建設持續推動，人口已增長至20多萬人，學生人數約有3200人；針對人口增長衍生的就學需求，新北市長侯友宜今（6）日宣布淡水國中將於新市鎮文中九增設新校區。教育局長張明文表示，新校區位於重劃區內，鄰近淡海輕軌，預計於2032年完工。

侯友宜說，淡水近年有淡水國民運動中心、淡海輕軌完工啟用等公共建設落成，淡江大橋也預計2025年完工，生活機能持續發展，因應當地逐漸增加的就學需求，市府將於淡海新市鎮增設淡水國中校區，同時因應淡海新市鎮發展及科技產業進駐，規劃引進國際學校，提供外籍人士子女教育需求，全面提升當地教育品質。

請繼續往下閱讀...

張明文表示，目前淡水區學生人數約3200人，學齡人口逐年增加，新市鎮增設的新校區選址位於重劃區內，鄰近淡海輕軌以便學生通勤，新校區將作為淡水國中主要教學場域，規劃校舍、操場等教學活動空間，預定於2032年完成。

至於淡水國中原校區，教育局說，將彙整當地居民意見綜合規劃，保留活化教育學習場域，以符合在地民眾學習的需求，屆時淡水區學區將總體配合調整劃分，教育局持續與地方討論，落實推動在地就學。

教育局補充，國際學校部分，市府綜合考量新北市學校用地的實際現狀、土地取得成本、結合現行教育政策推動、地區實際設校需求及潛在投資意願等因素，於淡水淡海新市鎮文中5用地進行國際與外僑學校優先推動用地評估作業，將依法、依規審慎評估用地需求與配置，協助將適合的土地變更為文教區用地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法