教育部設26所重點學校 培訓5萬名高中生當安全用路人

教育部設26所安全教育重點學校，先培訓5萬名高中生當安全用路人，也舉辦教師研習。圖為竹山高中老師林宛蓉於研習中分享。（教育部提供）

2025/02/06 12:16

〔記者林曉雲／台北報導〕為使師生能更安全地當「用路人」，教育部於113學年度補助成立26所「安全教育重點學校」，於全國各高中落實推動包含交通、防災、食藥、水域及防墜等5大安全教育，共協助1129班、逾5萬名高中職學生提升交通安全意識。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，透過教師分區增能研習，集結北、中、南、東各地安全教育重點學校教師，培養優質師資人力，包括「危險感知能力、用路倫理與責任、步行與運具使用、交通知能與科技運用、交通事件應變」等5大教學知能，使交通安全教育能具體落實於各類型高級中等學校。

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黃瀞儀表示，「安全教育重點學校」藉由專業團隊以社群模式，逐步提升學校教師安全教育知能與融入策略，並運用國教署發展的課程模組，研發適合學校師生需求的課程模組及教材教案，將安全教育結合學校校訂課程實施，強調交通安全的重要性及有效落實實施。

國立竹山高中老師林宛蓉進行交通安全教育實施計畫經驗分享時，介紹如何將所開發的教學模組，結合校園周邊易發生交通事故熱點進行實地教學，並利用圖片、圖表等視覺化教材，激發學生學習動機，解釋交通風險因素，通過分析事故統計資料，引導學生理解課程目標與風險意識，透過道安隨堂小測驗與學生互動，使用模組教材內道路情境學習單進行實際演練，幫助學生加深對交通安全的理解與應用。

黃瀞儀表示，配合安全駕訓課程模組，以情境劇場方式製作6部教學影片，已置於教育部Youtube（https://www.youtube.com/@moe_tw），每部5至12分鐘，適合教師課堂教學時運用。期待安全教育能落實在各校課程，協助發展交通安全校訂課程及教案，透過部定課程、校訂課程及教學活動，讓師生成為安全的用路人。

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