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    新港奉天宮媽祖18庄遶境 7天6夜徒步賜福今起駕

    新港奉天宮媽祖元宵遶境今舉行起駕典禮，嘉義縣副縣長劉培東（左4）、新港奉天宮董事長何達煌（右3）、大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右2）等一同點燃起馬炮。（新港奉天宮提供）

    新港奉天宮媽祖元宵遶境今舉行起駕典禮，嘉義縣副縣長劉培東（左4）、新港奉天宮董事長何達煌（右3）、大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右2）等一同點燃起馬炮。（新港奉天宮提供）

    2025/02/06 12:08

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣定無形文化資產「新港奉天宮天上聖母元宵遶境」，今年逢四年一度出巡遶境吳地、三槺榔、十八庄，今上午點燃頭號炮舉行起駕典禮，全程7天6夜，出巡遶境雲林、嘉義縣共5鄉鎮、40村里、72間宮廟，為台灣土地賜福。

    起駕典禮今上午7點半舉行，嘉義縣副縣長劉培東擔任主祭官，新港奉天宮董事長何達煌、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等人恭請開台媽祖上轎，8點點燃3號炮後，展開遶境活動。

    顏清標說，新港奉天宮開台媽祖元宵遶境，來自全國信眾一起來共襄盛舉，董事長何達煌帶領下，董監事團結，辛苦志工早起準備，讓元宵遶境圓滿成功；新港奉天宮開台媽祖出巡遶境，一定庇佑村里居民安和樂利。

    何達煌說，今年逢新港奉天宮開台媽祖駐台404週年，更是新港奉天宮恢復18庄繞境50週年，奉天宮今年按古香路遶境範圍舉辦，為台灣土地賜福，也慶祝奉天宮恢復18庄繞境的50週年紀念。

    立委蔡易餘今出席起駕典禮致詞說，媽祖出巡遶境前燃放頭號炮，祈求起駕典禮圓滿成功，今大年初九天公生，庇佑信眾平安、順利。

    新港奉天宮表示，「新港奉天宮天上聖母元宵遶境」出巡前半個月，廟方人員即貼香條在鑾駕預定經過街道，讓村里信眾準備迎接媽祖神轎；媽祖出巡前，分放三次紙炮稱為「起馬炮」，3號炮施放後，由何姓宗親扛媽祖神轎到媽祖大樓戲台前「點戲」，是奉天宮特有習俗，因新港奉天宮廟地早年由何姓人家捐地而建，延襲傳統至今。

    今上午9點，新港奉天宮媽祖遶行新港街面，大街小巷沿途家戶擺香案、燃放鞭炮迎接媽祖，中午預計停駕民雄西昌慈雲亭，晚上駐駕溪口鄉柴林福玄宮，2月11日晚間回新港奉天宮廟口安營，2月12日元宵節上午9點，遶境新港街面，晚上入廟安座。

    新港奉天宮媽祖元宵遶境今起駕，地方民意代表齊聚，沿途家戶擺設香案、燃放鞭炮，熱鬧非凡。（新港奉天宮提供）

    新港奉天宮媽祖元宵遶境今起駕，地方民意代表齊聚，沿途家戶擺設香案、燃放鞭炮，熱鬧非凡。（新港奉天宮提供）

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