攤商條款再擴大！鹿港鎮靠近天后宮路邊停車格改天天收費

彰化縣鹿港鎮路邊停車格天天收費的路段再增加，繼光復路之後，新增復興南路的民生路到民族路段，以避免遭攤商長期佔用。（記者劉曉欣攝）

2025/02/06 12:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮老街周邊躍為全國景點王，鹿港鎮公所也祭出「攤商條款」，繼光復路34格路邊停車格改為天天收費，再把復興南路的民生路段到民族路段52格也納入，避免遭到攤商長期佔用，讓到訪遊客都停不到。

鹿港鎮公所主秘洪誌誠表示，鹿港鎮的路邊停車共有575格，原本只有假日上午9點到下午5點收費，光復路因為鄰近天后宮、早市、大型蔬果店家與，連帶路邊停車格都常常被攤商佔用擺攤，只好祭出「攤商條款」，改為天天收費，收費時段還提前到早上7點，並延後到晚間8點，天天收費制度起跑後，成效非常良好，停車格周轉率提高，不只讓買菜的民眾找得到停車格，遊客也能就近停車。

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由於光復路全段路邊停車格改為天天收費後，佔用情況大為改善，鹿港鎮公所決定擴大範圍，延伸到復興南路部分路段，也就是從文開國小旁的民生路到民族路段的52格也納入，收費時段則為每天上午9點到下午5點，也就是全鎮有86格的路邊停車格都是天天收費。

不少民眾表示，鹿港鎮光復路上的蔬果店家規模超大，不只是鹿港人來買菜，連鄰近鄉鎮居民都開車來採買，因為附近有鹿港高中、文開國小、洛津國小，每到上學、上班時段都交通大打結，通勤族都苦不堪言，自從路邊停車格收費後，總算有所改善。

有遊客就指出，鹿港光復路與復興南路都鄰近天后宮、藝術村，但路邊收費停車格幾乎停不進去，因為，天后宮周邊的攤商為了下貨方便，當然停得越近越好。自從復興南路靠近天后宮路段改為天天收費，不再出現佔用一整天情況，讓想來鹿港小鎮玩的人，才有可能在天后宮周邊找到路邊停車格。

彰化縣鹿港鎮路邊停車格天天收費的路段再增加，繼光復路之後，新增復興南路的民生路到民族路段，以避免遭攤商長期佔用。（記者劉曉欣攝）

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