教育部鼓勵青年創業 16年催生995間新創公司

教育部推動「U-start創新創業計畫」鼓勵青年創業，並與原民會合作「U-start原漾計畫」，提供總金額上千萬元的創業補助，開辦16年來已成功扶植1392組新創團隊，且催生995間新創公司。（圖由教育部提供）

2025/02/06 12:52

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動「U-start創新創業計畫」鼓勵青年創業，並與原民會合作「U-start原漾計畫」，提供總金額上千萬元的創業補助，開辦16年來已成功扶植1392組新創團隊，且催生995間新創公司，市場拓展遍及歐美、紐澳、東南亞、中國等地。

教育部青年署科長呂松青說明，今（114）年持續推動「U-start創新創業計畫」，結合學校進行6個月的創業育成輔導，讓對創業不得其門而入的青年朋友不再迷茫，計畫徵件期間至2月21日止，徵求有意申請的創業團隊把握時間、找好育成單位提案報名。

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呂松青說明，該計畫自民國98年推動以來，已累計申請案件突破4200件，成功扶植1392組新創團隊，並催生995間新創公司，獲得計畫補助創業團隊，可於第一階段獲得50萬元創業基金（35萬元團隊基金、15萬元育成輔導金），另原漾計畫再加碼提供團隊專屬教練輔導費5萬元；獲選第一階段團隊將可角逐第二階段績優團隊資格，爭取最高百萬元創業獎金。

去（113）年績優團隊創業提案領域多元亮眼，不只針對國內市場，也放眼國際市場，積極結合國際永續趨勢，呂松青舉例，復癒生醫公司跨足東南亞，開發精準即時有效的被動踝關節活動訓練儀，提供神經相關問題的治療技術及檢測方式；台灣藻安公司建構生物菌水資源永續循環再利用系統，提供免換池水與高節能的養殖漁業產品，可應用於解決各種水域問題，這些績優團隊在產業技術、理念應用均具高完成度與實用性，展現年輕世代的全球視野。

另，歡迎原民青年參與原漾計畫，推廣具台灣特色的原民文化及產業，以去（113）年「南島星人與陶的在地球工作室」為例，同時榮獲文化部114年原住民村落文化發展計畫補助，推廣將部落的土帶到都市，從「玩土」的過程中，把阿美陶文化的魅力傳遞出去，發揮越在地越國際精神。

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