南市7校獲台美生態學校聯盟認證 漁光分校與慈濟小學表現最優

億載國小漁光分校學生執行落葉堆肥，落實友善農耕。（圖由南市教育局提供）

2025/02/06 12:28

〔記者蔡文居／台南報導〕由行政院環境部、美國環保署及美國國家野生動物協會共同推動的「台美生態學校聯盟」，提倡友善生態且永續發展的學習環境。台南市2024年再創佳績，共有7校獲認證，其中億載國小漁光分校及慈濟小學更榮獲生態學校綠旗認證。

另外，歸南國小、三慈國小、新生國小、南梓實小獲得銀牌認證；口埤實小獲得銅牌認證，為南市再添7所國際認可生態學校，成績亮眼。

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南市教育局長鄭新輝指出，台美生態學校聯盟特別重視學生、教師及社區間的合作，致力於透過環境行動實踐聯合國SDGs，並建立永續發展的生活模式，透過課程實踐，展現結合本地特色與全球議題的教育創新。南市獲得認證學校成績斐然，繼虎山實驗小學2023年獲得永久綠旗後，2024年再新添億載國小漁光分校及慈濟小學等2校獲得綠旗。目前全市獲得認證校數總計有綠旗3校、銀牌26校及銅牌4校。

這次獲綠旗認證的億載國小漁光分校透過課程的實踐與連結聯合國SDGs國際的創新教育，獲得認證肯定，在永續食物的路徑實踐中，學生執行落葉堆肥、有機農作栽植及手工皂的製作，真正落實從產地到餐桌零碳排放的永續農作及友善大地的循環經濟。慈濟小學透過光盤行動減少近5.6公噸廚餘、一筷省水節水行動，並推動地景餐桌低碳蔬食，實踐環境永續理念，帶動全校師生共同守護地球。

慈濟小學榮獲生態學校綠旗認證，圖為 慈濟小學小農園。（圖由南市教育局提供）

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