壯觀！南投克明宫天公生為6萬信眾祈福 60名志工齊誦疏文

南投縣竹山鎮克明宫為約6萬多名安太歲、植平安斗及點光明燈的信眾舉辦祈福法會，動用60名志工唸誦疏文，場面壯觀。（記者張協昇攝）

2025/02/06 12:05

〔記者張協昇／南投報導〕今天農曆大年初九，是俗稱「天公生」的玉皇大帝聖誕，南投縣竹山鎮克明宫為約6萬多名安太歲、植平安斗及點光明燈的信眾舉辦祈福法會，除誦經恭迎玉皇大帝率眾神明前來賜福，也動用60名志工逐一唸誦每位信眾的疏文，現場60位志工齊誦疏文，伴隨著持續不斷的誦經聲迴盪在大殿之間，場面相當莊嚴壯觀。

竹山克明宮主祀文衡聖帝（關聖帝君）、文昌帝君及觀音菩薩，係集道儒釋於一身的廟宇，每年都有眾多信眾前來安太歲、植平安斗及點光明燈，據克明宮主委楊非武表示，每年前來辦理安太歲、植平安斗及點光明燈人數都增加約3000人，今年共6萬多人，廟方也在天公生這一個神聖的日子，為這些信眾舉辦祈福法會。

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楊非武指出，法會完全依照古禮進行，清晨5點30分即誦經恭迎上從玉皇大帝、三官大帝、下至土地公共3萬6000位大小神明前來鑑證賜福，並動用60名志工唸誦疏文，寫上6萬多位信眾名字的疏文都要逐一唸到，不能遺漏，再將疏文焚化稟報上蒼，才算完成法會儀式。

南投克明宫主祀關聖帝君、文昌帝君及觀音菩薩，係集道儒釋於一身的廟宇。（記者張協昇攝）

竹山鎮克明宫志工專心唸誦信眾疏文，每一位信眾名字都要唸到。（記者張協昇攝）

竹山鎮克明宫為約6萬多名前來安太歲、植平安斗及點光明燈的信眾舉辦祈福法會，唸誦完的疏文須焚化稟報上蒼。（記者張協昇攝）

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