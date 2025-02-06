為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    壯觀！南投克明宫天公生為6萬信眾祈福 60名志工齊誦疏文

    南投縣竹山鎮克明宫為約6萬多名安太歲、植平安斗及點光明燈的信眾舉辦祈福法會，動用60名志工唸誦疏文，場面壯觀。（記者張協昇攝）

    南投縣竹山鎮克明宫為約6萬多名安太歲、植平安斗及點光明燈的信眾舉辦祈福法會，動用60名志工唸誦疏文，場面壯觀。（記者張協昇攝）

    2025/02/06 12:05

    〔記者張協昇／南投報導〕今天農曆大年初九，是俗稱「天公生」的玉皇大帝聖誕，南投縣竹山鎮克明宫為約6萬多名安太歲、植平安斗及點光明燈的信眾舉辦祈福法會，除誦經恭迎玉皇大帝率眾神明前來賜福，也動用60名志工逐一唸誦每位信眾的疏文，現場60位志工齊誦疏文，伴隨著持續不斷的誦經聲迴盪在大殿之間，場面相當莊嚴壯觀。

    竹山克明宮主祀文衡聖帝（關聖帝君）、文昌帝君及觀音菩薩，係集道儒釋於一身的廟宇，每年都有眾多信眾前來安太歲、植平安斗及點光明燈，據克明宮主委楊非武表示，每年前來辦理安太歲、植平安斗及點光明燈人數都增加約3000人，今年共6萬多人，廟方也在天公生這一個神聖的日子，為這些信眾舉辦祈福法會。

    楊非武指出，法會完全依照古禮進行，清晨5點30分即誦經恭迎上從玉皇大帝、三官大帝、下至土地公共3萬6000位大小神明前來鑑證賜福，並動用60名志工唸誦疏文，寫上6萬多位信眾名字的疏文都要逐一唸到，不能遺漏，再將疏文焚化稟報上蒼，才算完成法會儀式。

    南投克明宫主祀關聖帝君、文昌帝君及觀音菩薩，係集道儒釋於一身的廟宇。（記者張協昇攝）

    南投克明宫主祀關聖帝君、文昌帝君及觀音菩薩，係集道儒釋於一身的廟宇。（記者張協昇攝）

    竹山鎮克明宫志工專心唸誦信眾疏文，每一位信眾名字都要唸到。（記者張協昇攝）

    竹山鎮克明宫志工專心唸誦信眾疏文，每一位信眾名字都要唸到。（記者張協昇攝）

    竹山鎮克明宫為約6萬多名前來安太歲、植平安斗及點光明燈的信眾舉辦祈福法會，唸誦完的疏文須焚化稟報上蒼。（記者張協昇攝）

    竹山鎮克明宫為約6萬多名前來安太歲、植平安斗及點光明燈的信眾舉辦祈福法會，唸誦完的疏文須焚化稟報上蒼。（記者張協昇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播