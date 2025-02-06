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    芳苑蛋雞場爆H5N1 3萬隻全撲殺

    雖2月了，氣溫仍持續下探，彰化一家蛋雞場傳出禽流感疫情，場內3萬多隻雞全部撲殺。（圖由縣府提供）

    雖2月了，氣溫仍持續下探，彰化一家蛋雞場傳出禽流感疫情，場內3萬多隻雞全部撲殺。（圖由縣府提供）

    2025/02/06 12:01

    〔記者張聰秋／彰化報導〕今年冬天冷氣團一波接一波，不只流感、腸胃炎患者增加，連家禽也受影響，彰化縣動物防疫所證實，芳苑鄉一處蛋雞場爆發禽流感，場內雞隻陸續暴斃，經檢驗確診為H5N1高病原性禽流感，場內3萬多隻蛋雞已全數撲殺。動防所提醒業者做好防疫，發現異常須立即通報，若隱匿疫情，被撲殺的家禽將不予補償。

    動防所表示，1月29日接獲通報，該雞場有異常死亡情形，立即派員進行移動管制並採樣送檢，2月4日確診為H5N1禽流感，5日完成撲殺、清場與消毒，共撲殺3萬47隻蛋雞。

    雖然已進入2月，但氣溫仍持續下降，近期受寒流影響，恐導致家禽免疫力下降。動防所呼籲養禽業者加強場內管理，確保通風與保溫，採取統進統出、不密集飼養等方式，並落實防鳥措施、嚴格管控人員與車輛進出，降低疫情風險。

    動防所提醒，養禽場若出現異常情況，須提高警覺，並即時通報，平飼雞場若連續2天死亡率≥0.4%（每千隻雞每天死亡≥4隻），籠飼雞場及白肉雞場連續2天死亡率≥0.2%（每千隻雞每天死亡≥2隻），或家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降5%以上，或家禽出現異常症狀，包括顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、紅腳、扭頸，或不明原因大量死亡，應立即通報，如未通報，將依《動物傳染病防治條例》開罰，罰鍰從5萬元到最高100萬元。動防所強調，防疫關鍵在於早發現、早處理，避免疫情擴散。

    動防所呼籲養禽業者加強場內管理，確保通風與保溫，採取統進統出、不密集飼養等方式，並落實防鳥措施、嚴格管控人員與車輛進出，降低疫情風險。（圖由縣府提供）

    動防所呼籲養禽業者加強場內管理，確保通風與保溫，採取統進統出、不密集飼養等方式，並落實防鳥措施、嚴格管控人員與車輛進出，降低疫情風險。（圖由縣府提供）

    雞場傳出禽流感疫情，防疫人員穿著防護衣進行雞場防疫消毒，杜絕病毒入侵。（圖由縣府提供）

    雞場傳出禽流感疫情，防疫人員穿著防護衣進行雞場防疫消毒，杜絕病毒入侵。（圖由縣府提供）

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