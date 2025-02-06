暨大櫻花季展開，校內有3000棵美櫻，向遊客招手。（暨大提供）

2025/02/06 11:22

〔記者林曉雲／台北報導〕國立暨南國際大學150公頃「2025櫻花季」登場，校長武東星表示，在150公頃寬闊校園內，有超過3000棵八重櫻、富士櫻、吉野櫻、昭和櫻等多樣品種櫻花，今年櫻花季首次推出「電動滑板車賞櫻體驗」，讓遊客輕鬆遊覽全校最美的賞花秘境，同時可保持適當社交距離，減少感染流感等風險，安心享受春天的浪漫氛圍。

武東星說明，暨大連續8年獲選全球前50大綠色永續大學，擁有絕佳的自然生態環境，今年櫻花季也特別結合ESG永續發展概念，強調環境保護與地方文化的推廣，並將舉辦「櫻花茶席」、「地方精品咖啡推廣」、「關於邵族靜態展」等活動，且與51所高中簽訂「櫻花聯盟」，透過教育合作推動綠色校園與學術交流，假日還舉辦「櫻花市集」，結合在地農產與手作工藝，讓遊客在賞櫻之餘，也能支持地方經濟發展。

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除了櫻花與在地結盟，武東星表示，暨大近年以「地方創生」為核心，開設多項與在地發展密切結合的學程，例如為回應國內護理人才短缺問題，學校於112至113年間成立「護理學系」、「護理系原住民專班」、「高齡健康與長期照顧管理學士學位學程原住民專班」，並設立「護理暨健康福祉學院」，結合地方資源如埔里基督教醫院的支持，打造完整的醫療與教育鏈結，為台灣培育更多護理專業人才，另為響應國家農業政策，在農業部與教育部支持下，開辦全國首創的「智慧暨永續農業專班」，結合AI科技與淨零碳排理念，今年招25名公費生，畢業後即可投入智慧農業發展，成為新世代的科技青農，學生總數也達到6635人，創下近30年新高。

暨大櫻花季即起至3月2日，武東星表示，不只是視覺饗宴，更是一場結合健康防護、文化體驗與環境永續的賞花盛會，歡迎民眾到暨大安心賞櫻。

暨大櫻花季展開，3000棵美櫻向遊客招手，今年首度推出「電動滑板車賞櫻體驗」服務。（暨大提供）

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