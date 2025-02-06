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    從下午嗨到晚上 基隆七堵煙火嘉年華2/8登場

    基隆七堵煙火嘉年華2月8日（週六）將於七堵區崇孝街（吉隆電視對面廣場）舉行。（基市府提供）

    基隆七堵煙火嘉年華2月8日（週六）將於七堵區崇孝街（吉隆電視對面廣場）舉行。（基市府提供）

    2025/02/06 11:15

    〔記者董冠怡／基隆報導〕基隆七堵煙火嘉年華2月8日（週六）將於七堵區崇孝街（吉隆電視對面廣場）舉行，市府副發言人曾冠誠今說，今年主題為「璀璨天際，七堵最美」，當天從下午2點至晚間9點36分，由親子「童」樂世界、大型市集嘉年華、金曲歡樂之夜、高空煙火秀接力登場；還有免費領取蛇年燈籠、摸彩抽獎，屆時會進行交通管制，可搭大眾運輸前往。

    曾冠誠表示，全場重頭戲「高空煙火秀」預計晚間9點半在俊德吊橋上游水防道路（基隆河右岸）施放，民眾除了選擇會場觀賞區，也可至七賢橋上欣賞。

    親子「童」樂世界（下午2點至5點）、大型市集嘉年華（至晚間9點半），則邀露娜樂團、海苔哥哥及棉花糖姐姐唱跳、神奇魔術秀、點心屋兒童劇團演出，另有按讚和打卡送零食、蛇年福袋DIY、捏麵人體驗、滑稽小丑折氣球、親子童玩區等攤位。

    下午5點半起超級紅人榜的清純歌姬翁鈺鈞、我愛冰冰秀的台語王子莊振凱、視障美聲歌手李依娜等人獻唱，也有七堵在地社團表演。

    曾冠誠指出，活動當天下午4點半至5點半免費發送限量蛇年燈籠，先到先領、送完為止，隨後，5點半至6點半憑今年1、2月發票兌換摸彩券，參加抽獎。

    七堵區長馮及安提到，會場及其周邊如崇孝街、自治北街與永富路口、七賢橋、台62線匝道實施交通管制，建議搭乘大眾運輸，自行開車者可停到七堵區公所停車場、七堵車站停車場、七堵停車場、光明一公有停車場、光明二公有停車場。

    2月8日中午12點至深夜11點，崇孝街與明德一路口、崇孝街與永富路口，禁止車輛進入崇孝街；下午2點至深夜11點，自治北街與永富路口，禁止車輛進入崇孝街並指引改道方向；晚間9點至10點，七賢橋南、北橋頭以及台62線匝道入口，禁止車輛通行。

    活動當天會場及其周邊將進行交通管制。（基市府提供）

    活動當天會場及其周邊將進行交通管制。（基市府提供）

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