明下半天寒流發威 週六北部低溫下探8度

中央氣象署指出，今明兩天中部以北3000公尺以上高山仍有降雪機會，若水氣配合，週五傍晚到週日東北部1500公尺以上、北部2000公尺以上高山也有機會降雪。圖為今天早上玉山氣象站眺望玉山主峰雪景。（中央氣象署提供）

2025/02/06 11:10

〔記者林志怡／台北報導〕寒流一波接一波，中央氣象署指出，今（6）日雖寒流減弱，各地氣溫略有回升，但明日下半天起就有另一波寒流影響台灣，各地越晚越冷，且週六清晨北部、東北部地區最低溫僅8度，週日則受到輻射冷卻影響，各地普遍有8至10度的低溫，降雨區域則以大台北、東半部、恆春半島地區為主。

中央氣象署預報員趙竑指出，今日寒流減弱，但各地清晨寒冷，普遍有11至14度低溫，苗栗、高雄部分地區僅10度左右，最低溫發生在苗栗三灣，為9.4度，且受水氣與底層環境偏東風、東北東風影響，今日台灣各地多雲，不容易看見陽光。

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今明中部以北3000公尺以上有機會降雪

趙竑表示，今日各地白天氣溫可達18至22度，桃園以北，東半部地區有雨，西半部山區也有零星飄雨機會，但降雨區域以北部、東北部地區為主，且今明兩天中部以北3000公尺以上高山仍有降雪機會，若週五傍晚到週日期間有水氣配合，東北部1500公尺以上、北部2000公尺以上高山就有機會降雪。

此外，趙竑指出，明日下半天將有另一波寒流影響台灣，各地越晚越冷，並預計持續至下週一，週六清晨北部、東北部地區低溫僅8至9度，中部、花蓮地區約9至10度，南部、台東11至12度，雖週日後寒流相對減弱，但因環境轉乾、有輻射冷卻影響，各地有8至10度低溫。

週六後降雨以大台北、東半部、恆春半島為主

趙竑說明，週六後受到寒流影響，降雨區域以大台北、東半部、恆春半島地區為主，靠近中南部山區處也有零星飄雨，而下週二起環境轉乾，台灣北方有鋒面建立，各地多雲到晴，僅東半部地區有零星雨，但下週三移動到台灣附近，天氣越來越不穩定，北部、東半部地區有雨，且雨區較廣。

一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

位於玉山北峰的玉山氣象站今天早上雪景。（中央氣象署提供）

玉山氣象站周邊雪景。（中央氣象署提供）

清晨低溫預測圖。（圖為中央氣象署提供）

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

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