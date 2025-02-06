北台中家扶辦冬令營 助國中生跨越社交障礙

北台中家扶中心於東勢雄鷹探索體驗活動園區，辦理國中冬令營活動。（記者張軒哲攝）

2025/02/06 11:32

〔記者張軒哲／台中報導〕隨著人手一機使用通訊軟體交流已成為常態，雖然使生活更便利，但同時也導致青少年在人際互動方面，缺乏與同儕間面對面交流的機會，降低人際互動的關係。北台中家扶中心昨日與今日2天於東勢雄鷹探索體驗活動園區，辦理國中冬令營活動，共81位中心扶助的國中生參與活動，場面歡樂。

小浚是一個手機不離身的國中生，平時在家都在遊玩手機遊戲，過程中亦會與網友互動，而因此學習到許多不雅詞彙，讓小浚的母親非常困擾，社工得知後邀請小浚前來參加此次營隊活動，一開始小浚因為不知道如何與他人互動而膽怯，但為了達成團隊目標，必須透過與成員間不斷的溝通、合作、互助，才能順利的完成活動任務，小浚也因此結交到了許多現實生活中的朋友。

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北台中家扶中心今日指出，與靜宜大學攜手社、慈幼社學生，以及中心青年構力方案的大專生共同設計營隊活動，期望能透過互動型之活動設計，讓參與之國中生走出網路世界，從活動中學習與人互動、溝通及團隊合作的技巧。

北台中家扶中心主任彭麗真表示，國中生處於身心發展快速期，人際關係將是影響兒少未來發展重要的一環，因此家扶中心更致力於辦理多元化活動，使兒少能以此提升各項能力。

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