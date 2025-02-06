淡江大橋何時通車？ 侯友宜揭時間表：預計明年初

新北市長侯友宜今天率領市府局處首長至淡水區行政中心舉辦行動治理座談會議，聚焦交通與教育議題。（記者陳奕劭攝）

2025/02/06 11:16

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市長侯友宜今天（6日）率領市府局處首長至淡水區行政中心舉辦行動治理座談會議，聆聽里長心聲與建議，被問及淡江大橋的通車進度，侯友宜回應，淡江大橋預計今年（2025年）底完工，明年（2026年）初通車。

侯友宜表示，淡水這幾年人口蓬勃發展，淡江大橋等交通建設興建中，因為人口增加，教育與社會福利更要作好周全準備，尤其在淡海新市鎮發展過程中，老舊社區學生逐漸減少，新市鎮就學需求提升，會趁這機會與立委、議員、里長們溝通，只要有共識，決定讓淡水國中愛文中九用地新增校區，讓同學無論在舊校區或新校區都能得到滿滿照顧，按照政府規劃，希望在2032年順利招生。

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媒體關心淡江大橋的進度，侯友宜回應，他常常到淡江大橋關心，也與議員與立委了解進度，目前淡江大橋進度一切順利，預計將於今年底完工，通車時間應該在明年年初，目前都按照這個時間點進行。

侯友宜指出，他們更期待的是，在淡江大橋通車之前，中央能夠趕快把淡江大橋上方最重要的捷運系統「八里輕軌」能夠快速核定，同時銜接淡江大橋的105道路也會今年開始動工，建構淡水、八里到林口整個北海岸最重要的3個城市的交通路網。

侯友宜率領市府局處首長至淡水區行政中心舉辦行動治理座談會議，到會場發送紅包。（記者陳奕劭攝）

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